Росздравнадзор выявил нарушения в работе Минздрава Тверской области

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Росздравнадзор выявил многочисленные нарушения в работе Минздрава Тверской области, среди них он назвал неотлаженную систему оказания экстренной и неотложной помощи, а также несоблюдение сроков диагностики и лабораторных исследований у пациентов с подозрением на онкологические заболевания, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
"В ходе проведенной в 2020 году проверки Минздрава Тверской области комиссией Росздравнадзора выявлены многочисленные нарушения, в числе которых: невыстроенная система оказания экстренной и неотложной помощи, неукомплектованность необходимыми медицинскими изделиями для оказания экстренной медицинской помощи, не проведена в полном объеме (с охватом всех муниципальных образований) диспетчеризация скорой медицинской помощи; не соблюдаются сроки диагностических и лабораторных исследований у пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, и другие нарушения", - говорится в сообщении.
Ситуацию в системе здравоохранения региона в целом назвать благополучной нельзя, отметили в пресс-службе. Коэффициенты смертности в Тверской области выше, чем по Центральному федеральному округу и по России в целом, заявили в Роспотребнадзоре.
"Программа модернизации оказания первичной медико-санитарной помощи подготовлена формально, без расчета потребностей замены или приобретения необходимого медицинского оборудования", - добавили в ведомстве.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области не реализует мероприятия по снижению смертности – страховые медорганизации не анализируют причины повышения смертности, уточнили в пресс-службе.
"По результатам контрольных мероприятий Росздравнадзором выдано предписание с требованием устранить все выявленные нарушения. Информация о проверке будет передана в Генпрокуратуру и губернатору Тверской области", - отметили в пресс-службе.