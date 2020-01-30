Росздравнадзор выявил нарушения в работе Минздрава Тверской области

"В ходе проведенной в 2020 году проверки Минздрава Тверской области комиссией Росздравнадзора выявлены многочисленные нарушения, в числе которых: невыстроенная система оказания экстренной и неотложной помощи, неукомплектованность необходимыми медицинскими изделиями для оказания экстренной медицинской помощи, не проведена в полном объеме (с охватом всех муниципальных образований) диспетчеризация скорой медицинской помощи; не соблюдаются сроки диагностических и лабораторных исследований у пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, и другие нарушения", - говорится в сообщении.