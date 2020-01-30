Губернатор Тверской области рассказал о подготовке Ржева ко Дню Победы

"Мероприятия по подготовке празднования 75-летия Великой Победы начались еще два года назад. У нас идет реализация большого плана по ремонту дорог в Ржевской агломерации. Это и район, и город. Это создание новых общественных пространств в городе Ржеве. Завершены работы по благоустройству и реконструкции стелы монумента на Соборной горе в центре города, а также практически создана новая четырехполосная дорога, новый въезд в город Ржев", - сказал глава региона журналистам в ходе посещения площадки строительства Ржевского мемориала.