Губернатор Тверской области рассказал о подготовке Ржева ко Дню Победы

РЖЕВ (Тверская область), 30 янв — РИА Новости. Ржев активно готовят к празднованию Дня Победы, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Мероприятия по подготовке празднования 75-летия Великой Победы начались еще два года назад. У нас идет реализация большого плана по ремонту дорог в Ржевской агломерации. Это и район, и город. Это создание новых общественных пространств в городе Ржеве. Завершены работы по благоустройству и реконструкции стелы монумента на Соборной горе в центре города, а также практически создана новая четырехполосная дорога, новый въезд в город Ржев", - сказал глава региона журналистам в ходе посещения площадки строительства Ржевского мемориала.
Губернатор также рассказал о планах по развитию общественного транспорта в городе, в том числе и по созданию маршрутов для посетителей строящегося мемориального комплекса.
"Рядом с мемориалом построят большой автозаправочный комплекс вместе с кафе, с общественными местами, парковочным пространством для автомобилей и туристических автобусов. Все это получит большое развитие", - сказал Руденя.
Власти Тверской области будут развивать инфраструктуру и после открытия Ржевского мемориала.
"Все идет в установленном порядке. Инфраструктура будет развиваться и после открытия мемориала. Я думаю, что это место имеет большой потенциал для развития исторического и культурного воспитания нашего подрастающего поколения и всех гостей, которые приезжают в нашу страну и в Тверскую область", - отметил губернатор Тверской области.