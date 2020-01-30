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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-01-30T15:12+0300
https://ria.ru/20200130/1564063915.html
Губернатор Тверской области рассказал о подготовке Ржева ко Дню Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564063190_0:78:2000:1203_1036x0_80_0_0_339eb186df2b8e8d485df7a4332552bd.jpg
РИА Новости

Губернатор Тверской области рассказал о подготовке Ржева ко Дню Победы

15:12 30.01.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиУстановка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату
Установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
РЖЕВ (Тверская область), 30 янв — РИА Новости. Ржев активно готовят к празднованию Дня Победы, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Мероприятия по подготовке празднования 75-летия Великой Победы начались еще два года назад. У нас идет реализация большого плана по ремонту дорог в Ржевской агломерации. Это и район, и город. Это создание новых общественных пространств в городе Ржеве. Завершены работы по благоустройству и реконструкции стелы монумента на Соборной горе в центре города, а также практически создана новая четырехполосная дорога, новый въезд в город Ржев", - сказал глава региона журналистам в ходе посещения площадки строительства Ржевского мемориала.
Губернатор также рассказал о планах по развитию общественного транспорта в городе, в том числе и по созданию маршрутов для посетителей строящегося мемориального комплекса.
"Рядом с мемориалом построят большой автозаправочный комплекс вместе с кафе, с общественными местами, парковочным пространством для автомобилей и туристических автобусов. Все это получит большое развитие", - сказал Руденя.
Власти Тверской области будут развивать инфраструктуру и после открытия Ржевского мемориала.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время мероприятии по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату
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Руденя: для области большая честь иметь Ржевский мемориал
"Все идет в установленном порядке. Инфраструктура будет развиваться и после открытия мемориала. Я думаю, что это место имеет большой потенциал для развития исторического и культурного воспитания нашего подрастающего поколения и всех гостей, которые приезжают в нашу страну и в Тверскую область", - отметил губернатор Тверской области.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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