У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой до 5,7

АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой от 5,4 до 5,7 произошло в четверг у берегов Эгейском море. Землетрясение магнитудой от 5,4 до 5,7 произошло в четверг у берегов Греции

Сейсмологическая лаборатория Афинского университета сообщает, что магнитуда составила 5,4. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценивает его магнитуду в 5,7.

Землетрясение было зафиксировано в 13.21 по местному времени (14.21 мск). Эпицентр находился в 93 километрах к юго-востоку от острова Карпатос, входящего в группу островов Додеканес. Очаг залегал на глубине 6 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.