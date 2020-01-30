Григорий Рапота: Ржевский мемориал — это памятник именно солдату

РЖЕВ (Тверская область), 30 янв — РИА Новости, Татьяна Голованова. В Тверской области начался завершающий этап монтажа центральной фигуры Ржевского мемориала Советского солдата на несущий каркас. Были установлены средняя и нижняя части памятника, а затем и верхний элемент – голова солдата. Теперь монумент будет скрыт строительными лесами до открытия в мае 2020 года. Идут работы по созданию музейного филиала и входной группы, выполняется благоустройство территории и создание автодорожной инфраструктуры.

"Даже не верится, что та идея, которую мы обсуждали здесь более двух лет назад, воплощается благодаря коллективным усилиям министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества, Постоянного Комитета Союзного государства и многих других. Самое главное, что это памятник именно солдату. Это тот, кто своей жизнью заплатил за то, чтобы здесь задержать огромную армаду немцев, не дать им возможность пройти к Сталинграду, а были такие замыслы, не дать возможность прорваться к Москве, не дать возможности вывести им свои войска на Кавказ. Это памятник той жертве, которую заплатили солдатскими жизнями", - заявил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на церемонии установки монумента.

Рапота рассказал об этапах реализации проекта и отметил сплоченность всех инициаторов проекта.

"Проект получил всестороннюю поддержку, сначала Высшего Государственного Совета Союзного государства, лидеров двух стран и всех ведомств. Потом проект поддержало РВИО, и начался сбор средств. Удивительно как горячо люди поддержали проект Ржевского мемориала", - отметил Госсекретарь Союзного государства.

Проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату © Фото : пресс-служба правительства Тверской области Установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату

"Для Тверской области установка мемориала означает высокое доверие и восстановление всех исторических событий и исторической справедливости. Это очень большая честь для нашего региона иметь такой мемориал, который является собирательным и реальным образом советского солдата Красной армии, которые отстояли нашу родину и победили фашизм", - заявил журналистам губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ржевский мемориал станет первым крупнейшим памятником подвигу советских солдат, созданным в современной России. По масштабу и значению он встанет в один ряд с такими мемориальными комплексами, как "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде, "Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" в Мурманской области, "Тыл — фронту" в Магнитогорске, "Памятник Матросу и Солдату" в Севастополе, "Поклонная гора" в Москве, Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и другими знаковыми памятниками.