Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков

Сергей Бадамшин и Иван Голунов в Басманном суде Москвы. Архивное фото

Сергей Бадамшин и Иван Голунов в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Следствие считает, что полицейские подбросили Следствие считает, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить показатели на работе и получить повышение, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин

"Личная заинтересованность в продвижении по службе, получение наград и поощрений по службе с целью искусственного повышения показателей выявленных и раскрытых преступлений - мотив совершения преступления в отношении Голунова по версии Следственного комитета", - сказал Бадамшин.

В настоящее время, как указано в материалах дела, следствие проверяет обвиняемых на предмет совершения других преступлений.

Задержаны пять бывших борцов с наркотиками из УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве, которые, по данным СК, незаконно приобрели, хранили и перевозили наркотики, подброшенные Голунову. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).