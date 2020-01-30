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Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков
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РИА Новости

Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков

15:09 30.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Бадамшин и Иван Голунов в Басманном суде Москвы
Сергей Бадамшин и Иван Голунов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Бадамшин и Иван Голунов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Следствие считает, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить показатели на работе и получить повышение, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

"Личная заинтересованность в продвижении по службе, получение наград и поощрений по службе с целью искусственного повышения показателей выявленных и раскрытых преступлений - мотив совершения преступления в отношении Голунова по версии Следственного комитета", - сказал Бадамшин.

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В настоящее время, как указано в материалах дела, следствие проверяет обвиняемых на предмет совершения других преступлений.
Задержаны пять бывших борцов с наркотиками из УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве, которые, по данным СК, незаконно приобрели, хранили и перевозили наркотики, подброшенные Голунову. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
Суд арестовал на два месяца Феофанова и Коновалова, решение о мере пресечения остальным троим будет принято тоже в четверг.
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