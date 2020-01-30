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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-01-30T15:08+0300
https://ria.ru/20200130/1564063528.html
Руденя: для области большая честь иметь Ржевский мемориал
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РИА Новости

Руденя: для области большая честь иметь Ржевский мемориал

15:08 30.01.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время мероприятии по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время мероприятии по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 30 янв – РИА Новости. В деревне Хорошево Тверской области началась установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Этот мемориал – пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего
поколения, жителей и гостей Тверской области", – сказал губернатор области Игорь Руденя, принимающий участие в церемонии по установке монумента.
Монумент будет открыт 9 мая. Его открытие станет одним из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Великой Победы.
Двадцатипятиметровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн устанавливается на дестиметровом холме. Для поэтапного монтажа она разделена на три части. Нижняя включает элементы журавлей и шинели, вторая часть – низ шинели.Третий, верхний, ярус – детали от пояса до верха скульптуры.
Губернатор ознакомился с выполнением работ по обеспечению инфраструктуры мемориала. Уже высажены деревья, обустроены инженерные коммуникации,подведено электроснабжение к площадке международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", которая проводится рядом с мемориалом. Также ведется реконструкция дороги протяженностью порядка 1 км. Ее расширят до 4 полос, будут оборудованы съезды и выезды с территории мемориального комплекса.
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По слоам Рудени, развитие инфраструктуры будет продолжено и после его открытия мемориала.
Пресс-служба отмечает, что Ржевский мемориал – первый крупнейший памятник советскому солдату в современной России. По масштабу и значению он встанет в один ряд с мемориальным комплексом на Мамаевом кургане в Волгограде, ПамятникуМатросу и Солдату в Севастополе, комплексом "Поклонная гора" в Москве и другими знаковыми памятниками.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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