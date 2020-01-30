Руденя: для области большая честь иметь Ржевский мемориал

ТВЕРЬ, 30 янв – РИА Новости. В деревне Хорошево В деревне Хорошево Тверской области началась установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Этот мемориал – пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего

поколения, жителей и гостей Тверской области", – сказал губернатор области Игорь Руденя, принимающий участие в церемонии по установке монумента.

Монумент будет открыт 9 мая. Его открытие станет одним из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Великой Победы.

Двадцатипятиметровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн устанавливается на дестиметровом холме. Для поэтапного монтажа она разделена на три части. Нижняя включает элементы журавлей и шинели, вторая часть – низ шинели.Третий, верхний, ярус – детали от пояса до верха скульптуры.

Губернатор ознакомился с выполнением работ по обеспечению инфраструктуры мемориала. Уже высажены деревья, обустроены инженерные коммуникации,подведено электроснабжение к площадке международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", которая проводится рядом с мемориалом. Также ведется реконструкция дороги протяженностью порядка 1 км. Ее расширят до 4 полос, будут оборудованы съезды и выезды с территории мемориального комплекса.

По слоам Рудени, развитие инфраструктуры будет продолжено и после его открытия мемориала.