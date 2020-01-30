Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T15:00+0300
https://ria.ru/20200130/1564062817.html
Во Владивостоке проверят видео нападения мужчины на женщину с собаками
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке проверят видео нападения мужчины на женщину с собаками

15:00 30.01.2020
745
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Полиция во Владивостоке проводит проверку видео, где небольшая собака кусает мужчину в районе паха, а после он пинает и пса, и его хозяйку.
В соцсетях опубликовано видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде дома. На нем видно, как женщина с двумя небольшими собаками на поводке выходит из лифта, и стоящий на площадке мужчина начинает пинать одну их них, а в результате конфликта - и ее хозяйку. Позже была опубликована предыстория: на видео, снятом на камеру у входа в подъезд, зафиксировано, что мужчина пытается открыть дверь подъезда, оттуда выскакивает собака, кусает его в районе паха и забегает обратно.

"Полиция проверяет информацию, размещенную в СМИ и социальных сетях, об инциденте в подъезде дома по улице Сочинской во Владивостоке. Опрашиваются очевидцы происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения. Проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - сказал РИА Новости представитель городского УМВД.

640444
Обсудить 2
ВладивостокПроисшествия
Рекомендуем
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Ванная комната
Власти объяснили, зачем измеряют ванны в квартирах саратовцев
Стиральная машина
СМИ раскрыли детали трагедии с "постиранным" на Урале младенцем
Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в Центральном районном суде Новосибирска во время оглашения приговора
Осужденный экс-губернатор потребовал компенсации за уголовное дело
Медсестра в больнице
В пермской больнице медики обнаружили гайку в лекарстве
Спецсигнал на крыше автомобиля
Путин увеличил число машин с "мигалками" в администрации президента
Светлана Агеева в фильме Операция Ы и другие приключения Шурика
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Пропавшая Ксения Литвинова
СМИ: жительница Туапсе пропала после поездки на BlaBlaCar
Машина прокуратуры
В Красноярске начали проверку по делу о съемках детского порно
Аэропорт Домодедово
S7 раскрыла детали инцидента с угрожавшей взрывом пассажиркой
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Глава Керчи пояснила инцидент с подаренными блокадникам "батонами"
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Автомобили скорой помощи
Источник рассказал о причине убийства беременной в Новосибирске
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
В Хакасии вынесли приговор супругам, которые сожгли внука в печи
Депутат Государственной Думы Елена Панина
Депутат оценила реакцию Украины на возвращение России к работе в ПАСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30СМИ: в Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния