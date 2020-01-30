Во Владивостоке проверят видео нападения мужчины на женщину с собаками

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Полиция во Владивостоке проводит проверку видео, где небольшая собака кусает мужчину в районе паха, а после он пинает и пса, и его хозяйку.
В соцсетях опубликовано видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде дома. На нем видно, как женщина с двумя небольшими собаками на поводке выходит из лифта, и стоящий на площадке мужчина начинает пинать одну их них, а в результате конфликта - и ее хозяйку. Позже была опубликована предыстория: на видео, снятом на камеру у входа в подъезд, зафиксировано, что мужчина пытается открыть дверь подъезда, оттуда выскакивает собака, кусает его в районе паха и забегает обратно.
"Полиция проверяет информацию, размещенную в СМИ и социальных сетях, об инциденте в подъезде дома по улице Сочинской во Владивостоке. Опрашиваются очевидцы происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения. Проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - сказал РИА Новости представитель городского УМВД.