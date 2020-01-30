Во Владивостоке проверят видео нападения мужчины на женщину с собаками

В соцсетях опубликовано видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде дома. На нем видно, как женщина с двумя небольшими собаками на поводке выходит из лифта, и стоящий на площадке мужчина начинает пинать одну их них, а в результате конфликта - и ее хозяйку. Позже была опубликована предыстория: на видео, снятом на камеру у входа в подъезд, зафиксировано, что мужчина пытается открыть дверь подъезда, оттуда выскакивает собака, кусает его в районе паха и забегает обратно.