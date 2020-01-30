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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-30T14:58+0300
https://ria.ru/20200130/1564062641.html
В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из-за рубежа
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из-за рубежа

14:58 30.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 750 сирийцев вернулись на родину с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, сообщается в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 754 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 191 человек (женщин – 58, детей – 98), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 563 человека (женщин – 169, детей – 287)", - говорится в сообщении.
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По данным бюллетеня, за прошедшие сутки разминировали 2,8 гектара территории, уничтожили 43 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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