В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из-за рубежа

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 750 сирийцев вернулись на родину с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, сообщается в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 754 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 191 человек (женщин – 58, детей – 98), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 563 человека (женщин – 169, детей – 287)", - говорится в сообщении.
По данным бюллетеня, за прошедшие сутки разминировали 2,8 гектара территории, уничтожили 43 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России