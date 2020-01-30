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В Ярославле проверят данные, что ребенок получил травму в детском саду
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РИА Новости

В Ярославле проверят данные, что ребенок получил травму в детском саду

14:56 30.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. СК проверяет сообщения в соцсетях о том, что ребенок в детском саду упал, катаясь с горки, и получил черепно-мозговую травму, сообщило СУ СК по региону в четверг.
Информация об инциденте появилась вечером в среду в одной из городских групп во "ВКонтакте".
"Сегодня на прогулке в детском саду произошел несчастный случай. Ребенок, мальчик 6 лет, получил черепно-мозговую травму. На территории сада построена ледяная горка, мальчик ударился об лед во время прогулки, катаясь с горки. Дети говорят, он не мог даже двигаться. Ребенка увезли на "скорой", - написал участник группы.
В четверг следователи начали проверку по сообщениям СМИ.
"В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
РИА Новости пока не располагает комментарием городского управления образования.
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