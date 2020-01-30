В Ярославле проверят данные, что ребенок получил травму в детском саду

"Сегодня на прогулке в детском саду произошел несчастный случай. Ребенок, мальчик 6 лет, получил черепно-мозговую травму. На территории сада построена ледяная горка, мальчик ударился об лед во время прогулки, катаясь с горки. Дети говорят, он не мог даже двигаться. Ребенка увезли на "скорой", - написал участник группы.