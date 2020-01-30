Вернувшихся из Китая жителей Крыма обследовали на коронавирус

"Четыре человека обратились с признаками ОРВИ, были взяты анализы (для проверки на наличие коронавируса, - ред). Два результата есть – они отрицательные, еще два в работе. Это все местные жители, которые вернулись из Китая. Никакой паники нет", - сообщили в ведомстве.
Обратившиеся к медикам жители полуострова – жители республики Крым и Севастополя. Результаты тестов в отношении оставшихся двух человек будут готовы в ближайшее время, добавили специалисты ведомства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.