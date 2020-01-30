Вернувшихся из Китая жителей Крыма обследовали на коронавирус

"Четыре человека обратились с признаками ОРВИ, были взяты анализы (для проверки на наличие коронавируса, - ред). Два результата есть – они отрицательные, еще два в работе. Это все местные жители, которые вернулись из Китая. Никакой паники нет", - сообщили в ведомстве.