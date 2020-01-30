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Вернувшихся из Китая жителей Крыма обследовали на коронавирус
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РИА Новости

Вернувшихся из Китая жителей Крыма обследовали на коронавирус

14:41 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевПассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Сотрудники межрегионального управления Роспотребнадзора Крыма и города Севастополя взяли анализы на наличие коронавируса у четырех жителей полуострова, которые вернулись из Китая и обратились к медикам из-за недомогания, сообщили РИА Новости в управлении.
"Четыре человека обратились с признаками ОРВИ, были взяты анализы (для проверки на наличие коронавируса, - ред). Два результата есть – они отрицательные, еще два в работе. Это все местные жители, которые вернулись из Китая. Никакой паники нет", - сообщили в ведомстве.
Обратившиеся к медикам жители полуострова – жители республики Крым и Севастополя. Результаты тестов в отношении оставшихся двух человек будут готовы в ближайшее время, добавили специалисты ведомства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
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По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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