Finnair закрыла полеты в Китай для бронирования

ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв — РИА Новости. Авиакомпания Авиакомпания Finnair продолжит выполнять рейсы на материковый Китай , но закрыла их для бронирования до 1 марта ввиду повышенного спроса со стороны других авиакомпаний, рассказала РИА Новости директор департамента перевозчика по работе со СМИ Пяйвют Таллквист.

В настоящее время Finnair выполняет ежедневный рейс в Пекин (Шоуду) и Шанхай, два раза в день в Гонконг и два раза в неделю в Гуанчжоу. Доступен для бронирования в феврале только рейс в Гонконг.

Ранее авиакомпании, входящие как и Finnair, в альянс OneWorld, British Airways и Iberia, сообщили об отмене рейсов в Китай перенаправив своих пассажиров к другим авиакомпаниям-партнерам по альянсу.

"В этом нет ничего драматичного. Авиабилеты не могут быть забронированы, потому что Finnair сначала хочет организовать рейсы для клиентов уже отмененных рейсов. У нас много клиентов, которые хотели изменить свое бронирование или перенести рейс. Мы обещали нашим клиентам такую возможность", - отметила Таллквист.

При этом в Finnair подчеркивают, что в настоящее время никаких других изменений или отмен на рейсах в Китай и обратно ждать не нужно.

Ранее финский перевозчик сократил полеты в Пекин с 10 до семи рейсов в неделю и полностью прекратил выполнять два еженедельных рейса в Нанкин, ввиду приостановки групповых туров из Китая.