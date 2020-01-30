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2020-01-30T14:59+0300
https://ria.ru/20200130/1564060954.html
Finnair закрыла полеты в Китай для бронирования
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РИА Новости

Finnair закрыла полеты в Китай для бронирования

14:36 30.01.2020 (обновлено: 14:59 30.01.2020)
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CC BY 2.0 / Eric Salard / A320 / FINNAIR Самолет Airbus A320 авиакомпании Finnair
Самолет Airbus A320 авиакомпании Finnair
CC BY 2.0 / Eric Salard / A320 / FINNAIR
ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв — РИА Новости. Авиакомпания Finnair продолжит выполнять рейсы на материковый Китай, но закрыла их для бронирования до 1 марта ввиду повышенного спроса со стороны других авиакомпаний, рассказала РИА Новости директор департамента перевозчика по работе со СМИ Пяйвют Таллквист.
В настоящее время Finnair выполняет ежедневный рейс в Пекин (Шоуду) и Шанхай, два раза в день в Гонконг и два раза в неделю в Гуанчжоу. Доступен для бронирования в феврале только рейс в Гонконг.
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Ранее авиакомпании, входящие как и Finnair, в альянс OneWorld, British Airways и Iberia, сообщили об отмене рейсов в Китай перенаправив своих пассажиров к другим авиакомпаниям-партнерам по альянсу.
"В этом нет ничего драматичного. Авиабилеты не могут быть забронированы, потому что Finnair сначала хочет организовать рейсы для клиентов уже отмененных рейсов. У нас много клиентов, которые хотели изменить свое бронирование или перенести рейс. Мы обещали нашим клиентам такую возможность", - отметила Таллквист.
При этом в Finnair подчеркивают, что в настоящее время никаких других изменений или отмен на рейсах в Китай и обратно ждать не нужно.
Ранее финский перевозчик сократил полеты в Пекин с 10 до семи рейсов в неделю и полностью прекратил выполнять два еженедельных рейса в Нанкин, ввиду приостановки групповых туров из Китая.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусакоронавирусыКитайФинляндияFinnairВ мире
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