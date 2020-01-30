Finnair закрыла полеты в Китай для бронирования

В настоящее время Finnair выполняет ежедневный рейс в Пекин (Шоуду) и Шанхай, два раза в день в Гонконг и два раза в неделю в Гуанчжоу. Доступен для бронирования в феврале только рейс в Гонконг.
29 января, 18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
Ранее авиакомпании, входящие как и Finnair, в альянс OneWorld, British Airways и Iberia, сообщили об отмене рейсов в Китай перенаправив своих пассажиров к другим авиакомпаниям-партнерам по альянсу.
"В этом нет ничего драматичного. Авиабилеты не могут быть забронированы, потому что Finnair сначала хочет организовать рейсы для клиентов уже отмененных рейсов. У нас много клиентов, которые хотели изменить свое бронирование или перенести рейс. Мы обещали нашим клиентам такую возможность", - отметила Таллквист.
При этом в Finnair подчеркивают, что в настоящее время никаких других изменений или отмен на рейсах в Китай и обратно ждать не нужно.
Ранее финский перевозчик сократил полеты в Пекин с 10 до семи рейсов в неделю и полностью прекратил выполнять два еженедельных рейса в Нанкин, ввиду приостановки групповых туров из Китая.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.