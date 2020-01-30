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Канцлер Австрии оценил последствия Brexit
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РИА Новости

Канцлер Австрии оценил последствия Brexit

14:22 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Brexit скажется не только на составе Евросоюза, но его действенной силе, заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц.
"В Австрии немногое изменится из-за Brexit. Но, конечно, изменится состав Евросоюза, а также его размер и действенная сила. Я очень сожалею, что Великобритания покидает ЕС. Это важный рынок, очень сильная в политическом, геополитическом и военном плане страна. Мы бы хотели, чтобы Великобритания осталась в ЕС, но необходимо принимать во внимание и уважать решение местного населения", - сказал австрийский канцлер на пресс-конференции.
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Он отметил, что Австрия намерена поддерживать хороший двусторонний контакт с Великобританией, которая является важным экономическим партнером республики. Но Вена также заинтересована в максимально крепком сотрудничестве между Великобританией и ЕС.
"Выйти (из ЕС) просто, сложнее отрегулировать будущие отношения. Соответствующая попытка будет предприниматься. Я надеюсь, что это удастся, и Мишель Барнье и Борис Джонсон смогут договориться. Чем упорядоченнее будут эти отношения в экономическом и политическом плане и сотрудничество в целом, тем лучше для обеих сторон", - подчеркнул канцлер.
Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
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BrexitМишель БарньеСебастьян КурцБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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