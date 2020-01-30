Канцлер Австрии оценил последствия Brexit

"В Австрии немногое изменится из-за Brexit. Но, конечно, изменится состав Евросоюза, а также его размер и действенная сила. Я очень сожалею, что Великобритания покидает ЕС. Это важный рынок, очень сильная в политическом, геополитическом и военном плане страна. Мы бы хотели, чтобы Великобритания осталась в ЕС, но необходимо принимать во внимание и уважать решение местного населения", - сказал австрийский канцлер на пресс-конференции.