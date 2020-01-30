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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-30T13:38+0300
https://ria.ru/20200130/1564057753.html
В Минобороны опровергли данные СМИ об ударах российских ВКС в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156269/88/1562698829_0:345:3028:2048_1036x0_80_0_0_e48811c67ec07072b52d1675bc7a6304.jpg
РИА Новости

В Минобороны опровергли данные СМИ об ударах российских ВКС в Идлибе

13:38 30.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийИдлиб
Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Минобороны России опровергли информацию СМИ об ударах РФ по "госпиталю и пекарне" на окраине сирийского Идлиба, назвав данные публикации информационной провокацией.
"Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января самолетом ВКС России "госпиталя и пекарни" в районе населенного пункта Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб – информационная провокация. Российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла", - говорится в сообщении МО РФ.
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