В Минобороны опровергли данные СМИ об ударах российских ВКС в Идлибе

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Минобороны России опровергли информацию СМИ об ударах РФ по "госпиталю и пекарне" на окраине сирийского Идлиба, назвав данные публикации информационной провокацией.
"Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января самолетом ВКС России "госпиталя и пекарни" в районе населенного пункта Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб – информационная провокация. Российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла", - говорится в сообщении МО РФ.
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