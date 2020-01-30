В Минобороны опровергли данные СМИ об ударах российских ВКС в Идлибе

"Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января самолетом ВКС России "госпиталя и пекарни" в районе населенного пункта Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб – информационная провокация. Российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла", - говорится в сообщении МО РФ.