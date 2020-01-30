Глава ДНР намерен изменить порядок прохождения граждан через КПП

ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о намерении внести изменения в процедуру прохождения граждан через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в Донбассе

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) появились на линии соприкосновения в Донбассе с началом боевых действий в регионе. Они предназначены для официального въезда на территорию Донецкой области, контролируемую самопровозглашенными ДНР ЛНР , а также выезда на территорию, контролируемую правительством Украины . По сообщениям в соцсетях, большие очереди и неудовлетворительная работа сотрудников КПВВ вызывают недовольство у граждан, вынужденных пересекать линию соприкосновения.

"Есть определенная сложность в прохождении граждан через КПВВ с Украиной... Сейчас мы с силовиками прорабатываем концептуально изменения прохождения через КПВВ", - сказал Пушилин во время общения с активом общественного движения "Донецкая республика".

Он пояснил, что улучшение инфраструктуры КПВВ не решило в полной мере проблемы с очередями. Также была проведена работа по борьбе с коррупцией, в результате чего были арестованы сотрудники силовых ведомств, работавшие на пунктах пропуска.

"У нас это не просто граница. С одной стороны, нам нужно думать об удобстве граждан, с другой стороны, нам нужно обезопасить наших граждан, проживающих на территории Донецкой народной республики, от различного рода преступных проявлений вплоть до теоретических актов, от которых мы не застрахованы со стороны Украины", - пояснил Пушилин.