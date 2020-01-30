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Глава ДНР намерен изменить порядок прохождения граждан через КПП
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РИА Новости

Глава ДНР намерен изменить порядок прохождения граждан через КПП

13:34 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о намерении внести изменения в процедуру прохождения граждан через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в Донбассе.
Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) появились на линии соприкосновения в Донбассе с началом боевых действий в регионе. Они предназначены для официального въезда на территорию Донецкой области, контролируемую самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также выезда на территорию, контролируемую правительством Украины. По сообщениям в соцсетях, большие очереди и неудовлетворительная работа сотрудников КПВВ вызывают недовольство у граждан, вынужденных пересекать линию соприкосновения.
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"Есть определенная сложность в прохождении граждан через КПВВ с Украиной... Сейчас мы с силовиками прорабатываем концептуально изменения прохождения через КПВВ", - сказал Пушилин во время общения с активом общественного движения "Донецкая республика".
Он пояснил, что улучшение инфраструктуры КПВВ не решило в полной мере проблемы с очередями. Также была проведена работа по борьбе с коррупцией, в результате чего были арестованы сотрудники силовых ведомств, работавшие на пунктах пропуска.
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"У нас это не просто граница. С одной стороны, нам нужно думать об удобстве граждан, с другой стороны, нам нужно обезопасить наших граждан, проживающих на территории Донецкой народной республики, от различного рода преступных проявлений вплоть до теоретических актов, от которых мы не застрахованы со стороны Украины", - пояснил Пушилин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
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