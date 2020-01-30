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Теплоснабжение
2020-01-30T13:18+0300
https://ria.ru/20200130/1564054597.html
"ТСК Мосэнерго" перейдет на прямые договоры с частью домов в Химках
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РИА Новости

"ТСК Мосэнерго" перейдет на прямые договоры с частью домов в Химках

13:18 30.01.2020
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© Фото : UR3IRSВъезд в г.Химки со стороны Москвы
Въезд в г.Химки со стороны Москвы
© Фото : UR3IRS
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "ТСК Мосэнерго" с 1 марта переходит на прямые договоры с жильцами четырех многоквартирных домов в подмосковных Химках, обслуживаемых ООО "ЭК "Городские Усадьбы", сообщает компания.
"ООО "ТСК Мосэнерго" с 1 марта 2020 года переходит на прямые договоры с жителями четырех многоквартирных домов в городском округе Химки (Московская область), обслуживаемых управляющей компанией в сфере ЖКХ ООО "ЭК "Городские Усадьбы", - говорится в релизе.
Решение о расторжении договорных отношений с данной УК принято компанией на основании федерального закона о переходе на прямые договоры потребителей с ресурсоснабжающими организациями. Данный закон предоставляет право перейти на прямые договоры, если задолженность УК превышает две среднемесячные величины обязательств.
Уточняется, что в связи с неисполнением обязательств по оплате в данную УК было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора. В соответствии с законом, по истечении 30 дней с даты уведомления договор считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, а договор между жителями и "ТСК Мосэнерго" на поставку коммунальных услуг считается заключенным автоматически.
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"Мы переходим на прямые договоры в первую очередь из-за низкой платежной дисциплины управляющих компаний, что может негативно сказаться на теплоснабжении обслуживаемых данными организациями домов. Переход на прямые договоры позволяет исключить звено УК как посредника в предоставлении коммунальных услуг населению и предотвратить нецелевое использование средств, выстроить прозрачную модель отношений между потребителями и поставщиком коммунальных услуг", - отметил начальник управления сбыта ООО "ТСК Мосэнерго" Дмитрий Триль.
ООО "ТСК Мосэнерго" было создано с целью производства и передачи тепловой энергии в Москве и ряде городских округов Московской области. МОЭК принадлежит 74,64% компании, "Мосэнерго" - 25,36%.
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