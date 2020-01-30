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Теплоснабжение
2020-01-30T13:11+0300
https://ria.ru/20200130/1564052484.html
ГЭХ ожидает рост чистой прибыли ОГК-2 по РСБУ за 2019 год на 7%
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РИА Новости

ГЭХ ожидает рост чистой прибыли ОГК-2 по РСБУ за 2019 год на 7%

13:11 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Газпром энергохолдинг" по итогам 2019 года ожидает чистую прибыль по РСБУ дочерней ОГК-2 на уровне 11,9 миллиарда рублей, что на порядка 7% выше показателя по итогам 2018 года, сообщает ГЭХ.
При этом показатель EBITDA ожидается на уровне 28,9 миллиарда рублей, что на 4,7% превышает показатель предыдущего года. Выручка ожидается на уровне 134,2 миллиарда рублей - снижение на 4,7%.
Выработка электроэнергии составила 54,7 миллиарда кВт.ч, отпуск тепла с коллекторов - 6,6 миллиона Гкал.
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12 декабря 2019, 19:40Теплоснабжение
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ТеплоснабжениеГазпром энергохолдинг
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