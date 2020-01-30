ГЭХ ожидает рост чистой прибыли ОГК-2 по РСБУ за 2019 год на 7%

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Газпром энергохолдинг" по итогам 2019 года ожидает чистую прибыль по РСБУ дочерней ОГК-2 на уровне 11,9 миллиарда рублей, что на порядка 7% выше показателя по итогам 2018 года, сообщает ГЭХ.
При этом показатель EBITDA ожидается на уровне 28,9 миллиарда рублей, что на 4,7% превышает показатель предыдущего года. Выручка ожидается на уровне 134,2 миллиарда рублей - снижение на 4,7%.
Выработка электроэнергии составила 54,7 миллиарда кВт.ч, отпуск тепла с коллекторов - 6,6 миллиона Гкал.
12 декабря 2019, 19:40ТеплоснабжениеГЭХ рассчитывает на рост выплаты дивидендов "дочками"