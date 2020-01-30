ГЭХ ожидает роста чистой прибыли МОЭК по РСБУ за 2019 год на 3,5%

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Газпром энергохолдинг" ожидает по итогам 2019 года роста чистой прибыли . "Газпром энергохолдинг" ожидает по итогам 2019 года роста чистой прибыли МОЭК по РСБУ на 3,5%, до 11,6 миллиарда рублей, снижения EBITDA на 0,5%, до 26,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба холдинга.

Выручка МОЭК за 2019 год ожидается на уровне 148,6 миллиарда рублей, что на 2,3% ниже показателя предыдущего года.

Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в 2018 году составила 11,2 миллиарда рублей, EBITDA - 26,3 миллиарда рублей.