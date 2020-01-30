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Теплоснабжение
2020-01-30T13:11+0300
https://ria.ru/20200130/1564052453.html
ГЭХ ожидает роста чистой прибыли МОЭК по РСБУ за 2019 год на 3,5%
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РИА Новости

ГЭХ ожидает роста чистой прибыли МОЭК по РСБУ за 2019 год на 3,5%

13:11 30.01.2020
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© Fotolia / sdecoretГрафик
График
© Fotolia / sdecoret
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Газпром энергохолдинг" ожидает по итогам 2019 года роста чистой прибыли МОЭК по РСБУ на 3,5%, до 11,6 миллиарда рублей, снижения EBITDA на 0,5%, до 26,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба холдинга.
Выручка МОЭК за 2019 год ожидается на уровне 148,6 миллиарда рублей, что на 2,3% ниже показателя предыдущего года.
Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в 2018 году составила 11,2 миллиарда рублей, EBITDA - 26,3 миллиарда рублей.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания и ее "дочки" также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья.
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ТеплоснабжениеГазпром энергохолдингМОЭКЭкономика
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