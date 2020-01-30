Экс-полицейским по делу Голунова грозит до 15 лет колонии

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывшим полицейским, обвиненным по трем статьям УК РФ по Бывшим полицейским, обвиненным по трем статьям УК РФ по делу журналиста Ивана Голунова , грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Согласно Уголовному кодексу РФ, если обвиняемому вменяются несколько статей, окончательное наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

Вторая часть статьи 228 является наиболее тяжкой, ее верхний предел обозначен 10 годами лишения свободы, соответственно, если объем обвинения до приговора не изменится, им грозит до 15 лет лишения свободы.