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Экс-полицейским по делу Голунова грозит до 15 лет колонии
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РИА Новости

Экс-полицейским по делу Голунова грозит до 15 лет колонии

13:09 30.01.2020 (обновлено: 13:10 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывшим полицейским, обвиненным по трем статьям УК РФ по делу журналиста Ивана Голунова, грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
Согласно Уголовному кодексу РФ, если обвиняемому вменяются несколько статей, окончательное наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.
Вторая часть статьи 228 является наиболее тяжкой, ее верхний предел обозначен 10 годами лишения свободы, соответственно, если объем обвинения до приговора не изменится, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев перед началом заседания Басманного суда города Москвы. 30 января 2020
Вчера, 11:57
Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваРоссияПроисшествия
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