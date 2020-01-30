Экс-полицейский не признал вину в фальсификации улик против Голунова

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший столичный полицейский Роман Феофанов не признает вину в фальсификации доказательств против журналиста Бывший столичный полицейский Роман Феофанов не признает вину в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова , передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы , где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения.

СК в четверг предъявил обвинения по трем статьям УК РФ пятерым экс-полицейским по делу о подброшенных Голунову наркотиках и ходатайствует об их аресте. Ранее сообщалось, что оперуполномоченный УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве Феофанов участвовал в задержании журналиста в центре Москвы в июне 2019 года.

"Не согласен в полном объеме. Я не виноват", - заявил Феофанов в суде.

Как сообщил следователь, "Феофанов в составе группы подложил наркотические средства в рюкзак Голунова и квартиру" и вел "незаконное преследование". Он попросил суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта.

Экс-полицейский заметил, что необходимости помещать его в СИЗО нет. "Я восемь месяцев, пока идет следствие, мог скрыться, но я жил по месту жительства, никуда не переезжал", - пояснил Феофанов.