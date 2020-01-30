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Экс-полицейский не признал вину в фальсификации улик против Голунова
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РИА Новости

Экс-полицейский не признал вину в фальсификации улик против Голунова

12:55 30.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Роман Феофанов перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Бывший сотрудник полиции Роман Феофанов перед началом заседания Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший столичный полицейский Роман Феофанов не признает вину в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения.
СК в четверг предъявил обвинения по трем статьям УК РФ пятерым экс-полицейским по делу о подброшенных Голунову наркотиках и ходатайствует об их аресте. Ранее сообщалось, что оперуполномоченный УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве Феофанов участвовал в задержании журналиста в центре Москвы в июне 2019 года.
"Не согласен в полном объеме. Я не виноват", - заявил Феофанов в суде.
Как сообщил следователь, "Феофанов в составе группы подложил наркотические средства в рюкзак Голунова и квартиру" и вел "незаконное преследование". Он попросил суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта.
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Экс-полицейский заметил, что необходимости помещать его в СИЗО нет. "Я восемь месяцев, пока идет следствие, мог скрыться, но я жил по месту жительства, никуда не переезжал", - пояснил Феофанов.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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