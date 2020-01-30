Новые технологии управления экономикой объединят на базе ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" станет площадкой для объединения новых технологий по управлению экономикой города, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"На базе ОЭЗ "Технополис Москва" создана цифровая платформа по автоматизации экономических процессов столицы. Наша основная задача - формирование единого информационного пространства, где будут агрегированы все технологические возможности по управлению проектами: от земельно-имущественных торгов до системы закупок", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.

По его мнению, главным индикатором успешности проекта станет повышение доступности городских сервисов для предпринимателей, инвесторов, горожан. Команды проектных офисов выступят в качестве генераторов идей.

"Все решения будут основаны на сборе данных, которые позволят предложить новые решения для повышения эффективности существующих процессов. Цифровое пространство усилит позиции столицы как умного города и мегаполиса будущего", - уверен Ефимов.

По данным пресс-службы, всего в ОЭЗ "Технополис Москва" будут действовать шесть проектных офисов. В числе их задач - развитие проекта "3D модель города Москвы", внедрение сценариев новых цифровых решений для работы с городским имуществом, реинжиниринг государственных услуг, повышение доступности сервисов для жителей города, централизация и цифровизация сферы закупок. При этом офис центра компетенций был создан в рекордные сроки: от момента проектирования до запуска прошло всего 75 дней.

"За это короткое время мы полностью создали инфраструктуру, а это более 1000 квадратных метров, оснащенную по всем современным стандартам. При разработке проекта мы использовали передовые мировые практики. Для нас очень важно, что запуск самого продвинутого цифрового проекта в городе состоялся именно в Особой экономической зоне", - цитирует пресс-служба руководителя ДИПП Александра Прохорова.

В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев подчеркнул, что особая экономическая зона должна стать драйвером новой промышленной Москвы.