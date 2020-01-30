Новые технологии управления экономикой объединят на базе ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" станет площадкой для объединения новых технологий по управлению экономикой города, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"На базе ОЭЗ "Технополис Москва" создана цифровая платформа по автоматизации экономических процессов столицы. Наша основная задача - формирование единого информационного пространства, где будут агрегированы все технологические возможности по управлению проектами: от земельно-имущественных торгов до системы закупок", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.
По его мнению, главным индикатором успешности проекта станет повышение доступности городских сервисов для предпринимателей, инвесторов, горожан. Команды проектных офисов выступят в качестве генераторов идей.
"Все решения будут основаны на сборе данных, которые позволят предложить новые решения для повышения эффективности существующих процессов. Цифровое пространство усилит позиции столицы как умного города и мегаполиса будущего", - уверен Ефимов.
По данным пресс-службы, всего в ОЭЗ "Технополис Москва" будут действовать шесть проектных офисов. В числе их задач - развитие проекта "3D модель города Москвы", внедрение сценариев новых цифровых решений для работы с городским имуществом, реинжиниринг государственных услуг, повышение доступности сервисов для жителей города, централизация и цифровизация сферы закупок. При этом офис центра компетенций был создан в рекордные сроки: от момента проектирования до запуска прошло всего 75 дней.
"За это короткое время мы полностью создали инфраструктуру, а это более 1000 квадратных метров, оснащенную по всем современным стандартам. При разработке проекта мы использовали передовые мировые практики. Для нас очень важно, что запуск самого продвинутого цифрового проекта в городе состоялся именно в Особой экономической зоне", - цитирует пресс-служба руководителя ДИПП Александра Прохорова.
В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев подчеркнул, что особая экономическая зона должна стать драйвером новой промышленной Москвы.
"Пять площадок ОЭЗ "Технополис Москва" являются ключевыми точками экосистемы, предназначенной для локализации производств и научно-технических исследований компаний-резидентов. Сегодня столица все усилия направляет на создание максимально комфортных для бизнеса условий. Проектные офисы комплекса, к задачам которых относятся разработка новых решений и инициатив, помогающих повысить эффективность цифровых сервисов, также смогут воспользоваться всем необходимым инструментарием для ведения интеллектуальной деятельности", - отметил Дёгтев.