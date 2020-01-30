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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-01-30T12:48+0300
https://ria.ru/20200130/1564051316.html
Новые технологии управления экономикой объединят на базе ОЭЗ Москвы
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РИА Новости

Новые технологии управления экономикой объединят на базе ОЭЗ Москвы

12:48 30.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" станет площадкой для объединения новых технологий по управлению экономикой города, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"На базе ОЭЗ "Технополис Москва" создана цифровая платформа по автоматизации экономических процессов столицы. Наша основная задача - формирование единого информационного пространства, где будут агрегированы все технологические возможности по управлению проектами: от земельно-имущественных торгов до системы закупок", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.

По его мнению, главным индикатором успешности проекта станет повышение доступности городских сервисов для предпринимателей, инвесторов, горожан. Команды проектных офисов выступят в качестве генераторов идей.
"Все решения будут основаны на сборе данных, которые позволят предложить новые решения для повышения эффективности существующих процессов. Цифровое пространство усилит позиции столицы как умного города и мегаполиса будущего", - уверен Ефимов.
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По данным пресс-службы, всего в ОЭЗ "Технополис Москва" будут действовать шесть проектных офисов. В числе их задач - развитие проекта "3D модель города Москвы", внедрение сценариев новых цифровых решений для работы с городским имуществом, реинжиниринг государственных услуг, повышение доступности сервисов для жителей города, централизация и цифровизация сферы закупок. При этом офис центра компетенций был создан в рекордные сроки: от момента проектирования до запуска прошло всего 75 дней.
"За это короткое время мы полностью создали инфраструктуру, а это более 1000 квадратных метров, оснащенную по всем современным стандартам. При разработке проекта мы использовали передовые мировые практики. Для нас очень важно, что запуск самого продвинутого цифрового проекта в городе состоялся именно в Особой экономической зоне", - цитирует пресс-служба руководителя ДИПП Александра Прохорова.
В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев подчеркнул, что особая экономическая зона должна стать драйвером новой промышленной Москвы.
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"Пять площадок ОЭЗ "Технополис Москва" являются ключевыми точками экосистемы, предназначенной для локализации производств и научно-технических исследований компаний-резидентов. Сегодня столица все усилия направляет на создание максимально комфортных для бизнеса условий. Проектные офисы комплекса, к задачам которых относятся разработка новых решений и инициатив, помогающих повысить эффективность цифровых сервисов, также смогут воспользоваться всем необходимым инструментарием для ведения интеллектуальной деятельности", - отметил Дёгтев.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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