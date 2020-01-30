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Срок следствия по делу Голунова продлили до 7 июня
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РИА Новости

Срок следствия по делу Голунова продлили до 7 июня

12:41 30.01.2020 (обновлено: 13:07 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде. 30 января 2020
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде. 30 января 2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде. 30 января 2020
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Срок расследования по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках продлен до 7 июня, заявил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматриваются ходатайства об избрании меры пресечения экс-полицейским.
"Уголовное дело возбуждено по факту нарушения должностных инструкций при задержании Голунова… Срок следствия продлен до 7 июня 2020 года", - сказал следователь.
СК в четверг предъявил обвинения по трем статьям УК РФ пятерым экс-полицейским по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Суд рассмотрит ходатайства об аресте Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца. По данным суда, они обвиняются в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (статья 303 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков (статья 228 УК РФ).
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Журналист Медузы Иван Голунов на конференции Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
29 января, 17:32Сказано в эфире
Резонанс в обществе остается. В РФ оценили задержания по делу ГолуноваПо делу Ивана Голунова задержаны пятеро бывших полицейских. Адвокат журналиста и представитель Московского Межрегионального профсоюза правоохранителей поделились взглядами на дальнейшее развитие событий.
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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