Срок следствия по делу Голунова продлили до 7 июня

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Срок расследования по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках продлен до 7 июня, заявил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматриваются ходатайства об избрании меры пресечения экс-полицейским.
"Уголовное дело возбуждено по факту нарушения должностных инструкций при задержании Голунова… Срок следствия продлен до 7 июня 2020 года", - сказал следователь.
СК в четверг предъявил обвинения по трем статьям УК РФ пятерым экс-полицейским по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Суд рассмотрит ходатайства об аресте Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца. По данным суда, они обвиняются в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (статья 303 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков (статья 228 УК РФ).
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
29 января, 17:32Сказано в эфиреРезонанс в обществе остается. В РФ оценили задержания по делу ГолуноваПо делу Ивана Голунова задержаны пятеро бывших полицейских. Адвокат журналиста и представитель Московского Межрегионального профсоюза правоохранителей поделились взглядами на дальнейшее развитие событий.