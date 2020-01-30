Срок следствия по делу Голунова продлили до 7 июня

СК в четверг предъявил обвинения по трем статьям УК РФ пятерым экс-полицейским по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Суд рассмотрит ходатайства об аресте Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца. По данным суда, они обвиняются в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (статья 303 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков (статья 228 УК РФ).

Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.