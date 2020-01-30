Самарские врачи проходят обучение из-за ситуации с коронавирусом

САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Врачи в Врачи в Самарской области проходят обучение и тренировки в рамках мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса , сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В соответствии с утвержденным региональным планом санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Самарской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в рамках проведения превентивных мер в медицинских организациях Самарской области проводятся обучающие и тренировочные мероприятия, в том числе и на станциях скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самарская городская станция скорой медицинской помощи также обеспечена средствами индивидуальной защиты сотрудников.

По данным минздрава региона, на сегодняшний день в Самарской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.