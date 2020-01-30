Путину ежедневно докладывают о мерах по предупреждению коронавируса

"На сегодняшний момент на территории РФ ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей. Президент провел соответствующее совещание на эту тему, и мы докладываем ему в ежедневном режиме", - сказал Мишустин на заседании правительства.