Путину ежедневно докладывают о мерах по предупреждению коронавируса

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что президенту Владимиру Путину докладывают о мерах по предупреждению коронавируса в ежедневном режиме.
"На сегодняшний момент на территории РФ ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей. Президент провел соответствующее совещание на эту тему, и мы докладываем ему в ежедневном режиме", - сказал Мишустин на заседании правительства.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика