СМИ: в Японии группа иностранных туристов попала под лавину

ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Группа иностранцев, предположительно из Франции, попала под лавину на одном из горнолыжных курортов на японском острове Хоккайдо, передают местные СМИ.

По данным телеканала Asahi, инцидент произошел около 16 часов по местному времени (10.00 мск). В зоне схода лавины оказалась группа из восьми человек. Официального подтверждения национальной принадлежности пока нет. Один турист находится без сознания.

Телеканал NHK сообщил, что одному из группы удалось самостоятельно спуститься с горы. Еще шестеро также находятся в безопасности, ведутся спасательные работы. Правительство Японии создало центр по сбору информации при кризисном штабе в офисе премьер-министра.