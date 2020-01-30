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Туризм
2020-01-30T13:03+0300
https://ria.ru/20200130/1564049960.html
СМИ: в Японии группа иностранных туристов попала под лавину
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РИА Новости

СМИ: в Японии группа иностранных туристов попала под лавину

13:03 30.01.2020
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© Depositphotos / Anthony BrownГорнолыжный курорт на острове Хоккайдо, Япония
Горнолыжный курорт на острове Хоккайдо, Япония
© Depositphotos / Anthony Brown
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Группа иностранцев, предположительно из Франции, попала под лавину на одном из горнолыжных курортов на японском острове Хоккайдо, передают местные СМИ.
По данным телеканала Asahi, инцидент произошел около 16 часов по местному времени (10.00 мск). В зоне схода лавины оказалась группа из восьми человек. Официального подтверждения национальной принадлежности пока нет. Один турист находится без сознания.
Телеканал NHK сообщил, что одному из группы удалось самостоятельно спуститься с горы. Еще шестеро также находятся в безопасности, ведутся спасательные работы. Правительство Японии создало центр по сбору информации при кризисном штабе в офисе премьер-министра.
Как отмечается в сообщении, все восемь человек занимались так называемым "бэккантри" - восхождением пешком в горы, где отсутствуют подъемники и централизованные трассы, а затем спускались на сноуборде или горных лыжах.
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