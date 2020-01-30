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Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
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РИА Новости

Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина

12:12 30.01.2020 (обновлено: 12:29 30.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина, что недоволен выполнением поручений президента, попросил в недельный срок доложить об исполнении поручений.
"Второе - это дисциплина исполнения поручений президента, в первую очередь, и правительства, к сожалению, неисполненных поручений достаточно много. По некоторым сроки не всегда обоснованно переносятся неоднократно", - заявил Мишустин на заседании правительства.
Он также отметил, что отсутствует онлайн-статистика исполнения поручений, которая бы позволяла каждому руководителю, в том числе и вице-премьерам, в реальном времени видеть, как обстоят дела по этим поручениям.
"Просил бы вас, уважаемые заместители, инвентаризовать соответственно все, что у нас есть на сегодняшний день и в недельный срок мне доложить о ситуации по исполнению этих поручений", - добавил Мишустин.
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