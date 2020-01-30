Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина

"Второе - это дисциплина исполнения поручений президента, в первую очередь, и правительства, к сожалению, неисполненных поручений достаточно много. По некоторым сроки не всегда обоснованно переносятся неоднократно", - заявил Мишустин на заседании правительства.

Он также отметил, что отсутствует онлайн-статистика исполнения поручений, которая бы позволяла каждому руководителю, в том числе и вице-премьерам, в реальном времени видеть, как обстоят дела по этим поручениям.

"Просил бы вас, уважаемые заместители, инвентаризовать соответственно все, что у нас есть на сегодняшний день и в недельный срок мне доложить о ситуации по исполнению этих поручений", - добавил Мишустин.