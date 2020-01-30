СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке

"Водитель, управляя автобусом, не дождался, пока 73-летняя пассажирка выйдет из салона маршрутного такси, и закрыл дверь, зажав пожилой женщине руку и ногу. Автобус начал движение, волоча пенсионерку. Водитель маршрутки с места ДТП скрылся", - информирует следствие.