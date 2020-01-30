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СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
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РИА Новости

СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке

12:10 30.01.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Следствие в Твери проверяет информацию об инциденте в маршрутном автобусе, водитель которого дверями зажал руку и ногу пожилой женщине и протащил ее по проезжей части, сообщило в четверг региональное управление СК.
По информации издания "МК-Тверь", инцидент произошел 29 января на улице Можайского. Как сообщает издание, водитель автобуса ПАЗ маршрута № 205, зажал дверью ногу и руку 73-летней женщины-пассажира.
"Водитель, управляя автобусом, не дождался, пока 73-летняя пассажирка выйдет из салона маршрутного такси, и закрыл дверь, зажав пожилой женщине руку и ногу. Автобус начал движение, волоча пенсионерку. Водитель маршрутки с места ДТП скрылся", - информирует следствие.
По изложенному в СМИ факту начата доследственная проверка.
Галина Бурчевская
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Следственный комитет РФВоронежТверьПроисшествия
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