Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения

"И, конечно, у нас будет возможность хотя бы несколько слов сказать о наших двусторонних отношениях. Идут переговоры между Израилем и комиссией ЕврАзЭс о зоне свободной торговли, развиваются наши двусторонние отношения в области экономики и в гуманитарных связях", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Израиля.