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Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
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РИА Новости

Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения

12:09 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обсудить ситуацию в регионе и двусторонние отношения.
"И, конечно, у нас будет возможность хотя бы несколько слов сказать о наших двусторонних отношениях. Идут переговоры между Израилем и комиссией ЕврАзЭс о зоне свободной торговли, развиваются наши двусторонние отношения в области экономики и в гуманитарных связях", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Израиля.
Путин отметил, что он рад возможности обсудить все эти направления взаимодействия.
"И, конечно, ситуацию в регионе", - добавил президент РФ.
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Вчера, 04:03
Межгосударственные отношения России и Израиля
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Евразийский экономический союзВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
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