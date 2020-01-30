Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обсудить ситуацию в регионе и двусторонние отношения.
"И, конечно, у нас будет возможность хотя бы несколько слов сказать о наших двусторонних отношениях. Идут переговоры между Израилем и комиссией ЕврАзЭс о зоне свободной торговли, развиваются наши двусторонние отношения в области экономики и в гуманитарных связях", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Израиля.
Путин отметил, что он рад возможности обсудить все эти направления взаимодействия.
"И, конечно, ситуацию в регионе", - добавил президент РФ.
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