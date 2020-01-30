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Религия и мировоззрение
2020-01-30T11:43+0300
https://ria.ru/20200130/1564047974.html
Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_0:177:2325:1485_1036x0_80_0_0_e986abe3a17b307fcdd44bf53b16fd80.jpg
РИА Новости

Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве

11:43 30.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Духовенство Русской церкви и миряне должны активно доносить христианскую позицию по небезразличным для Церкви вопросам и участвовать в общественных дискуссиях в медийном пространстве, заявил в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл на открытии межсоборного присутствия Русской православной церкви.
"Важно, чтобы в обсуждении вопросов, небезразличных для церковного сознания… наряду с теми, кто с равнодушием относится и даже с враждебностью относится к христианскому учению, участвовали православные люди, умеющие донести богатство христианского учения до современных собеседников на понятном языке", - сказал патриарх Кирилл.
К таким темам, небезразличным для церковного сознания, патриарх Кирилл отнес вопросы ценностей, семейной жизни, общественной нравственности и социальной справедливости.
Журналист, автор и ведущий программы Вести недели на телеканале Россия 1 Дмитрий Киселев
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Он отметил, что сегодня почти каждый человек имеет возможность публично высказываться по неограниченному кругу вопросов, но "следует признать, что не всегда люди ответственно пользуются открывшимися возможностями". "На интернет-страницах, в социальных сетях, мессенджерах приходится видеть немало пустых, сиюминутных некомпетентных, а порой манипулятивных, злых и даже порочных высказываний", - заметил предстоятель Русской церкви.
Он призвал членов межсоборного присутствия "открыто говорить с христианской позиции на темы, волнующие современного человека, в том числе, и в медийном пространстве". "Каждый имеет возможность транслировать свои мысли и мысли, которые он почерпнул из обсуждений (в межсоборном присутствии – ред.), в общественное пространство", - подытожил патриарх.
Он отметил, что межсоборное присутствие уже более 10 лет оказывает реальную помощь архиерейскому собору и священному синоду в подготовке решений, имеющих большое практическое значение для Русской церкви.
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30-31 января в Москве проходит межсоборное присутствие Русской православной церкви. На нем рассмотрят проект документов о светской трудовой деятельности священнослужителей и проект положения о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей. Оба документа затем будут представлены архиерейскому собору и в случае их утверждения "позволят уточнить церковную практику". Предыдущее заседание межсоборного присутствия состоялось в январе 2017 года.
По информации Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, межсоборное присутствие - уникальный совещательный орган Русской церкви, который не имеет аналога в других поместных православных церквях. В его работе принимают участие миряне и духовенство. В то же время на собраниях присутствует все руководство Русской церкви - члены Священного Синода, а возглавляет пленумы патриарх Кирилл. Это дает возможность для открытого обсуждения тех вопросов, которые интересны каждому прихожанину.
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