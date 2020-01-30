Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Духовенство Русской церкви и миряне должны активно доносить христианскую позицию по небезразличным для Церкви вопросам и участвовать в общественных дискуссиях в медийном пространстве, заявил в четверг Духовенство Русской церкви и миряне должны активно доносить христианскую позицию по небезразличным для Церкви вопросам и участвовать в общественных дискуссиях в медийном пространстве, заявил в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл на открытии межсоборного присутствия Русской православной церкви.

"Важно, чтобы в обсуждении вопросов, небезразличных для церковного сознания… наряду с теми, кто с равнодушием относится и даже с враждебностью относится к христианскому учению, участвовали православные люди, умеющие донести богатство христианского учения до современных собеседников на понятном языке", - сказал патриарх Кирилл.

К таким темам, небезразличным для церковного сознания, патриарх Кирилл отнес вопросы ценностей, семейной жизни, общественной нравственности и социальной справедливости.

Он отметил, что сегодня почти каждый человек имеет возможность публично высказываться по неограниченному кругу вопросов, но "следует признать, что не всегда люди ответственно пользуются открывшимися возможностями". "На интернет-страницах, в социальных сетях, мессенджерах приходится видеть немало пустых, сиюминутных некомпетентных, а порой манипулятивных, злых и даже порочных высказываний", - заметил предстоятель Русской церкви.

Он призвал членов межсоборного присутствия "открыто говорить с христианской позиции на темы, волнующие современного человека, в том числе, и в медийном пространстве". "Каждый имеет возможность транслировать свои мысли и мысли, которые он почерпнул из обсуждений (в межсоборном присутствии – ред.), в общественное пространство", - подытожил патриарх.

Он отметил, что межсоборное присутствие уже более 10 лет оказывает реальную помощь архиерейскому собору и священному синоду в подготовке решений, имеющих большое практическое значение для Русской церкви.

30-31 января в Москве проходит межсоборное присутствие Русской православной церкви. На нем рассмотрят проект документов о светской трудовой деятельности священнослужителей и проект положения о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей. Оба документа затем будут представлены архиерейскому собору и в случае их утверждения "позволят уточнить церковную практику". Предыдущее заседание межсоборного присутствия состоялось в январе 2017 года.