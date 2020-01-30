На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Филиппинские специалисты зарегистрировали первый в стране случай заражения новым типом коронавируса, вспышка которого зафиксирована в китайском городе Ухань, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на министерство здравоохранения Филиппин.
Коронавирус обнаружен у китаянки, которая приехала в страну из китайского Уханя через Гонконг 21 января. Через четыре дня после прибытия в страну у нее заметили небольшой кашель и госпитализировали.
Как заявил министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке, всего в стране в связи с распространением нового типа коронавируса под наблюдением врачей находятся 23 человека, 18 из них – в столичном регионе. Министр подчеркнул, что власти принимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения заболевания.
Как сообщает телеканал, несколько человек, которые находятся под наблюдением врачей, ранее бывали в филиппинской провинции Себу и городе Думагете. Губернатор Себу Гвен Гарсия заявил, что для всех пассажиров, прибывающих из Китая в провинцию, в регионе вводится 14-дневный карантин. По его словам, помещения, где будут размещаться прибывающие пассажиры, уже определены.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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