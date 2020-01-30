На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Коронавирус обнаружен у китаянки, которая приехала в страну из китайского Уханя через Гонконг 21 января. Через четыре дня после прибытия в страну у нее заметили небольшой кашель и госпитализировали.

Как заявил министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке, всего в стране в связи с распространением нового типа коронавируса под наблюдением врачей находятся 23 человека, 18 из них – в столичном регионе. Министр подчеркнул, что власти принимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения заболевания.

Как сообщает телеканал, несколько человек, которые находятся под наблюдением врачей, ранее бывали в филиппинской провинции Себу и городе Думагете. Губернатор Себу Гвен Гарсия заявил, что для всех пассажиров, прибывающих из Китая в провинцию, в регионе вводится 14-дневный карантин. По его словам, помещения, где будут размещаться прибывающие пассажиры, уже определены.

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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.