Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. У людей есть возможность возвращать мир к изначальной гармонии, ведь каждый поступок человека способен повлиять на мироустройство, заявил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в интервью РИА Новости.
"Еврейская традиция возлагает на людей ответственность за изменения в этом мире. У нас есть не только право, но и возможность возвращать наш мир к изначальной гармонии. Когда человек понимает, что каждый его поступок способен повлиять на мироустройство, он более внимателен к своим действиям", - сказал глава федерации.
Он отметил, что в иудаизме человеческая жизнь бесконечно ценна.
"Ее ценность приравнивается к ценности целого мира. Написано, что мир был создан для человека. Это очень важное ощущение собственной значимости", - подытожил Борода.
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Федерация еврейских общин России — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году. ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры. По информации пресс-службы федерации, под ее эгидой действуют общины в 140 городах России, работают свыше 160 синагог и общинных центров, а также детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи, образовательные программы для молодежи, Еврейский музей и центр толерантности, издательство "Книжники".