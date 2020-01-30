Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. У людей есть возможность возвращать мир к изначальной гармонии, ведь каждый поступок человека способен повлиять на мироустройство, заявил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в интервью РИА Новости.

"Еврейская традиция возлагает на людей ответственность за изменения в этом мире. У нас есть не только право, но и возможность возвращать наш мир к изначальной гармонии. Когда человек понимает, что каждый его поступок способен повлиять на мироустройство, он более внимателен к своим действиям", - сказал глава федерации.

Он отметил, что в иудаизме человеческая жизнь бесконечно ценна.

"Ее ценность приравнивается к ценности целого мира. Написано, что мир был создан для человека. Это очень важное ощущение собственной значимости", - подытожил Борода.

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