В Коми трактор провалился под лед на переправе

"Тридцатого января в 09.50 мск … поступила информация, что на несанкционированной переправе через реку Вычегда в … Сыктывкаре провалился под лед гусеничный трактор ДТ-75, который вытаскивал провалившийся под лед автомобиль "УАЗ". Самостоятельно выбраться из трактора водитель не смог. Погиб мужчина 1978 года рождения (водитель трактора)", - говорится в сообщении.