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В Коми трактор провалился под лед на переправе
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РИА Новости

В Коми трактор провалился под лед на переправе

11:35 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Водитель трактора погиб на несанкционированной самодельной переправе через реку Вычегда в Коми, когда его машина провалилась под лед при попытке вытащить другой автомобиль, сообщает республиканское управление МЧС.
"Тридцатого января в 09.50 мск … поступила информация, что на несанкционированной переправе через реку Вычегда в … Сыктывкаре провалился под лед гусеничный трактор ДТ-75, который вытаскивал провалившийся под лед автомобиль "УАЗ". Самостоятельно выбраться из трактора водитель не смог. Погиб мужчина 1978 года рождения (водитель трактора)", - говорится в сообщении.
Бензовоз провалился под лед
28 марта 2019, 03:13
В МЧС рассказали, какая толщина льда безопасна для людей и автомобилей
Трактор принадлежит частному предприятию, уточняет региональное спасательное ведомство.
Как следует из фотоматериалов республиканского управления МЧС, рядом с несанкционированной переправой установлен предупреждающий знак о запрете перехода и переезда по льду через Вычегду.
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КомиПроисшествия
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