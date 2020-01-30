В Коми трактор провалился под лед на переправе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Водитель трактора погиб на несанкционированной самодельной переправе через реку Вычегда в Коми, когда его машина провалилась под лед при попытке вытащить другой автомобиль, сообщает республиканское управление МЧС.
"Тридцатого января в 09.50 мск … поступила информация, что на несанкционированной переправе через реку Вычегда в … Сыктывкаре провалился под лед гусеничный трактор ДТ-75, который вытаскивал провалившийся под лед автомобиль "УАЗ". Самостоятельно выбраться из трактора водитель не смог. Погиб мужчина 1978 года рождения (водитель трактора)", - говорится в сообщении.
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Трактор принадлежит частному предприятию, уточняет региональное спасательное ведомство.
Как следует из фотоматериалов республиканского управления МЧС, рядом с несанкционированной переправой установлен предупреждающий знак о запрете перехода и переезда по льду через Вычегду.