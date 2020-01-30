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Религия и мировоззрение
2020-01-30T11:32+0300
https://ria.ru/20200130/1564047443.html
Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
https://cdn23.img.ria.ru/images/149019/83/1490198366_0:0:5760:3240_1036x0_80_0_0_77eaa25f1c3515a7070c580392dfcb9e.jpg
РИА Новости

Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни

11:32 30.01.2020
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© AP Photo / Oded BaliltyУльтра-ортодоксальные еврейские мужчины и дети во время еврейского праздника Пурим в Иерусалиме
Ультра-ортодоксальные еврейские мужчины и дети во время еврейского праздника Пурим в Иерусалиме
© AP Photo / Oded Balilty
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни человека и одна из основ религиозной жизни, поэтому Федерация еврейских общин России (ФЕОР) может помочь в решении демографических задач, поставленных президентом России, через реализацию программ помощи семьям, заявил президент ФЕОР Александр Борода в интервью РИА Новости.
"Рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни человека. Создание семьи во всех культурах является большим праздником. У нас принято уже при рождении ребенка желать ему создать свою семью. Семья и дети составляют одну из основ религиозной жизни человека. Традиционная еврейская семья, как правило, многодетна", - сказал президент федерации.
Он выразил уверенность в том, что еврейская община России сможет помочь в решении демографических задач, поставленных главой России, потому что основная деятельность ФЕОР направлена на возрождение традиционных ценностей.
"Мы организуем благотворительные программы для поддержания молодых семей, открываем еврейские детские сады и ясли, развиваем досуговые клубы для детей и подростков, детские оздоровительные лагеря", - рассказал Борода.
В работе по этим направлениям Борода видит роль, которую может сыграть еврейская община России в реализации поставленных президентом страны задач по демографии.
Полный текст интервью читайте на сайте RIA.ru в разделе "Религия и мировоззрение".
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Федерация еврейских общин России — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году. ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры. По информации пресс-службы федерации, под ее эгидой действуют общины в 140 городах России, работают свыше 160 синагог и общинных центров, а также детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи, образовательные программы для молодежи, Еврейский музей и центр толерантности, издательство "Книжники".
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Религия и мировоззрениеевреиНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаХолокостМоскваРоссиярелигияОбщество
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