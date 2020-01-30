Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни

Ультра-ортодоксальные еврейские мужчины и дети во время еврейского праздника Пурим в Иерусалиме

© AP Photo / Oded Balilty Ультра-ортодоксальные еврейские мужчины и дети во время еврейского праздника Пурим в Иерусалиме

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни человека и одна из основ религиозной жизни, поэтому Федерация еврейских общин России (ФЕОР) может помочь в решении демографических задач, поставленных президентом России, через реализацию программ помощи семьям, заявил президент ФЕОР Александр Борода в интервью РИА Новости.

"Рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни человека. Создание семьи во всех культурах является большим праздником. У нас принято уже при рождении ребенка желать ему создать свою семью. Семья и дети составляют одну из основ религиозной жизни человека. Традиционная еврейская семья, как правило, многодетна", - сказал президент федерации.

Он выразил уверенность в том, что еврейская община России сможет помочь в решении демографических задач, поставленных главой России, потому что основная деятельность ФЕОР направлена на возрождение традиционных ценностей.

"Мы организуем благотворительные программы для поддержания молодых семей, открываем еврейские детские сады и ясли, развиваем досуговые клубы для детей и подростков, детские оздоровительные лагеря", - рассказал Борода.

В работе по этим направлениям Борода видит роль, которую может сыграть еврейская община России в реализации поставленных президентом страны задач по демографии.

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