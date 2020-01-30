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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-01-30T11:27+0300
https://ria.ru/20200130/1564047159.html
Погодные аномалии не навредили озимым в Липецкой области
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РИА Новости

Погодные аномалии не навредили озимым в Липецкой области

11:27 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Теплый бесснежный январь не сказался на состоянии озимых в Липецкой области, культуры хорошо переносят погодные аномалии нынешней зимы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что лабораторный анализ озимых, проведенный Всероссийским научно-исследовательским институтом рапса подтвердил удовлетворительное состояние посевов. Устойчивость к неблагоприятным условиям у растений высокая. Корневая система озимых развита хорошо.
По словам Артамонова, подобное исследование будет проведено и во второй половине февраля.
"Самыми опасными для озимой пшеницы являются холода в марте, когда она уже подкормлена и начинает расти. В случае необходимости будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы сохранить урожай, так как сельское хозяйство для нашего региона является важнейшей отраслью", - сказал глава региона.
Агрокомплекс
16 декабря 2019, 12:58Липецкая область
Урожай тепличных овощей в Липецкой области составил более 100 тыс тонн
Для следующего исследования агрохимики вырубят монолиты земли с посевами во всех районах области. После чего специалисты смогут составить среднюю картину по региону. В лаборатории определят количество жизнеспособных растений, по этому показателю станет окончательно ясно, как озимые пережили зиму. При необходимости будут приняты решения по подкормке или пересеву озимых культур.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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