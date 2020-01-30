Комитет Госдумы рассмотрит поправки к Конституции 5 февраля

Ранее сообщалось, что в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили уже порядка 30 поправок к законопроекту о поправке к конституции.

"Комитет договорился, что будет уже со следующей недели обобщать поправки. И мы первое заседание по официальным поправкам, которые внесены, проведем в среду в 16.30", - сказал Крашенинников в ходе заседания рабочей группы по внесению поправок к конституции.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.