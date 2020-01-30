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Комитет Госдумы рассмотрит поправки к Конституции 5 февраля
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РИА Новости

Комитет Госдумы рассмотрит поправки к Конституции 5 февраля

11:25 30.01.2020 (обновлено: 11:26 30.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству проведёт первое заседание по поправкам в среду, 5 февраля, заявил глава комитета, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников.
Ранее сообщалось, что в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили уже порядка 30 поправок к законопроекту о поправке к конституции.

"Комитет договорился, что будет уже со следующей недели обобщать поправки. И мы первое заседание по официальным поправкам, которые внесены, проведем в среду в 16.30", - сказал Крашенинников в ходе заседания рабочей группы по внесению поправок к конституции.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
11:25
В рабочей группе по Конституции рассказали о предложениях по поправкам
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Конституция РФГосдума РФПолитика
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В рабочей группе по Конституции рассказали о предложениях по поправкам
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