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"Уральские авиалинии" сохранили программу полетов в Пекин и Харбин
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РИА Новости

"Уральские авиалинии" сохранили программу полетов в Пекин и Харбин

11:23 30.01.2020 (обновлено: 12:15 30.01.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" сохранила программу полетов в Пекин и Харбин, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Москве в среду сообщила, что решение о режиме авиаперевозок между Россией и Китаем будет принято не позднее пятницы. Кроме того, по ее словам, Россия продлит меры по закрытию пунктов пропуска на границе с КНР в пяти субъектах на Дальнем Востоке. Железнодорожное сообщение с Китаем останется только по направлению Пекин-Москва и Москва-Пекин, по другим направлениям будет приостановлено.
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"В данный момент ограничения на полеты в Харбин и Пекин нет, поэтому авиакомпания продолжает выполнять данные рейсы. К тому же необходимо вывезти группы китайских туристов, которые прибыли в Россию, а также российских туристов, прибывших в Китай до 26 января (до введения ограничений со стороны китайских властей на поездки организованных групп, а также по рекомендациям Ростуризма)", - сказали в пресс-службе.
Ранее авиакомпания сообщала, что с 27 января приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Указанные рейсы, как подчеркивал перевозчик, будут возобновлены "после нормализации эпидемиологической обстановки". Пассажиры могут оформить вынужденный возврат денег за приобретенные авиабилеты.
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Помимо этого, "Уральские авиалинии" приостановили выполнение ряда рейсов в несколько европейских стран и в Японию в связи с распространением коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаНовости - ТуризмУральские авиалинииХарбинПекин
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