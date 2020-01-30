"Уральские авиалинии" сохранили программу полетов в Пекин и Харбин

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Москве в среду сообщила, что решение о режиме авиаперевозок между Россией и Китаем будет принято не позднее пятницы. Кроме того, по ее словам, Россия продлит меры по закрытию пунктов пропуска на границе с КНР в пяти субъектах на Дальнем Востоке. Железнодорожное сообщение с Китаем останется только по направлению Пекин-Москва и Москва-Пекин, по другим направлениям будет приостановлено.

"В данный момент ограничения на полеты в Харбин и Пекин нет, поэтому авиакомпания продолжает выполнять данные рейсы. К тому же необходимо вывезти группы китайских туристов, которые прибыли в Россию, а также российских туристов, прибывших в Китай до 26 января (до введения ограничений со стороны китайских властей на поездки организованных групп, а также по рекомендациям Ростуризма)", - сказали в пресс-службе.

Ранее авиакомпания сообщала, что с 27 января приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Указанные рейсы, как подчеркивал перевозчик, будут возобновлены "после нормализации эпидемиологической обстановки". Пассажиры могут оформить вынужденный возврат денег за приобретенные авиабилеты.

Помимо этого, "Уральские авиалинии" приостановили выполнение ряда рейсов в несколько европейских стран и в Японию в связи с распространением коронавируса

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.