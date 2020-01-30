Борода: дружба между конфессиями ведет к снижению уровня ксенофобии

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Во многом благодаря дружеским отношениям между представителями всех традиционных конфессий России в стране сохраняется крайне низкий уровень антисемитизма и ксенофобских настроений, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода в интервью РИА Новости.
"За рамками официально выстроенных положительных связей, у нас очень теплые дружеские отношения и со всеми традиционными конфессиями России. Когда представители разных религиозных течений дружат, это дает хороший пример всем. Во многом благодаря этому в России сегодня сохраняется крайне низкий уровень антисемитизма и вообще ксенофобских настроений", - сказал Александр Борода.
По его словам, ФЕОР вместе с другими религиозными организациями входят в Межрелигиозный совет России, благодаря чему регулярно встречаются и участвуют в мемориальных мероприятиях.
"Мы вместе работаем над социальными и общественными проблемами, вносим свои предложения, выступаем против каких-то негативных явлений. Все это делается сообща и с уважением друг к другу", - рассказал Борода.
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Федерация еврейских общин России — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году. ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры. По информации пресс-службы федерации, под ее эгидой действуют общины в 140 городах России, работают свыше 160 синагог и общинных центров, а также детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи, образовательные программы для молодежи, Еврейский музей и центр толерантности, издательство "Книжники".