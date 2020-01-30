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Религия и мировоззрение
2020-01-30T11:18+0300
https://ria.ru/20200130/1564046714.html
Борода: дружба между конфессиями ведет к снижению уровня ксенофобии
https://cdn22.img.ria.ru/images/153193/72/1531937211_0:49:2897:1679_1036x0_80_0_0_2d0ca36cd9b314411225c6904f5e2ab1.jpg
РИА Новости

Борода: дружба между конфессиями ведет к снижению уровня ксенофобии

11:18 30.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезидент Федерации еврейских общин России Александр Борода и верховный муфтий России Талгат Таджуддин перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода и верховный муфтий России Талгат Таджуддин перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Во многом благодаря дружеским отношениям между представителями всех традиционных конфессий России в стране сохраняется крайне низкий уровень антисемитизма и ксенофобских настроений, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода в интервью РИА Новости.
"За рамками официально выстроенных положительных связей, у нас очень теплые дружеские отношения и со всеми традиционными конфессиями России. Когда представители разных религиозных течений дружат, это дает хороший пример всем. Во многом благодаря этому в России сегодня сохраняется крайне низкий уровень антисемитизма и вообще ксенофобских настроений", - сказал Александр Борода.
По его словам, ФЕОР вместе с другими религиозными организациями входят в Межрелигиозный совет России, благодаря чему регулярно встречаются и участвуют в мемориальных мероприятиях.
"Мы вместе работаем над социальными и общественными проблемами, вносим свои предложения, выступаем против каких-то негативных явлений. Все это делается сообща и с уважением друг к другу", - рассказал Борода.
Полный текст интервью читайте на сайте RIA.ru в разделе "Религия и мировоззрение".
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Федерация еврейских общин России — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году. ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры. По информации пресс-службы федерации, под ее эгидой действуют общины в 140 городах России, работают свыше 160 синагог и общинных центров, а также детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи, образовательные программы для молодежи, Еврейский музей и центр толерантности, издательство "Книжники".
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Религия и мировоззрениеевреиНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаМоскваРоссиярелигияОбщество
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