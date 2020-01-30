Столярную мастерскую построят в Липецкой области для детей-сирот

ЛИПЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области построят столярную мастерскую в селе Копцевы Хутора, где этому ремеслу будут обучаться дети-сироты, сообщил губернатор региона . Власти Липецкой области построят столярную мастерскую в селе Копцевы Хутора, где этому ремеслу будут обучаться дети-сироты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

Мастерская расположится рядом с домом местной многодетной семьи Ефановых, в которой воспитываются 20 детей, 12 из которых - приемные. Во время поездки главы государства в Липецкую область 16-летняя дочь Ефановых Софья обратилась к президенту с просьбой помочь семье открыть мастерскую по изготовлению деревянных изделий, где столярному делу будут обучаться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. С проектом "Маленькие домики для большой семьи" Софья победила на Всероссийском конкурсе добровольцев.

Под личный контроль решение этого вопроса взял губернатор Игорь Артамонов. Он побывал в гостях у многодетной семьи и вместе со специалистами строительной компании, которая специализируется на быстровозводимом жилье, осмотрел участок земли рядом с домом семьи и выбрал место для мастерской площадью более 100 квадратных метров. Планируется, что мастерская будет готова этим летом.

"Это семьи – герои. Мама и папа очень позитивные, светлые, они хотят трудиться. Наша задача - им помочь. Ко Дню защиты детей здесь будет стоять мастерская. Мы посмотрели, какие деревянные изделия производит глава семьи, попробуем помочь им организовать кооператив или сообщество. Он может привлечь других жителей села к столярному делу и обеспечить многих работой", - сказал РИА Новости Артамонов.