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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-01-30T11:26+0300
https://ria.ru/20200130/1564046137.html
Столярную мастерскую построят в Липецкой области для детей-сирот
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РИА Новости

Столярную мастерскую построят в Липецкой области для детей-сирот

11:24 30.01.2020 (обновлено: 11:26 30.01.2020)
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© Depositphotos / Artem MerzlenkoСтолярная мастерская
Столярная мастерская
© Depositphotos / Artem Merzlenko
ЛИПЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области построят столярную мастерскую в селе Копцевы Хутора, где этому ремеслу будут обучаться дети-сироты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Мастерская расположится рядом с домом местной многодетной семьи Ефановых, в которой воспитываются 20 детей, 12 из которых - приемные. Во время поездки главы государства в Липецкую область 16-летняя дочь Ефановых Софья обратилась к президенту с просьбой помочь семье открыть мастерскую по изготовлению деревянных изделий, где столярному делу будут обучаться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. С проектом "Маленькие домики для большой семьи" Софья победила на Всероссийском конкурсе добровольцев.
Под личный контроль решение этого вопроса взял губернатор Игорь Артамонов. Он побывал в гостях у многодетной семьи и вместе со специалистами строительной компании, которая специализируется на быстровозводимом жилье, осмотрел участок земли рядом с домом семьи и выбрал место для мастерской площадью более 100 квадратных метров. Планируется, что мастерская будет готова этим летом.
"Это семьи – герои. Мама и папа очень позитивные, светлые, они хотят трудиться. Наша задача - им помочь. Ко Дню защиты детей здесь будет стоять мастерская. Мы посмотрели, какие деревянные изделия производит глава семьи, попробуем помочь им организовать кооператив или сообщество. Он может привлечь других жителей села к столярному делу и обеспечить многих работой", - сказал РИА Новости Артамонов.
Помимо ребят, проживающих в семье, по выходным к Ефановым-старшим приезжают дети из детских домов и интернатов. Ефановы всем уделяют внимание, развивают в них творческие способности. Многие дети уже учатся мастерить из дерева под руководством главы семьи.
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
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Липецкая областьИгорь АртамоновСироты
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