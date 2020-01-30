Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T10:52+0300
https://ria.ru/20200130/1564044839.html
Госдума может перенести второе чтение проекта об изменении Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1036x0_80_0_0_d1b3f02e02336fb4927bd4ebfb2f6278.jpg
РИА Новости

Госдума может перенести второе чтение проекта об изменении Конституции

10:41 30.01.2020 (обновлено: 10:52 30.01.2020)
193
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рассмотрение Госдумой президентского законопроекта о поправке в Конституцию РФ может быть перенесено на конец февраля - начало марта, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума 23 января приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции Российской Федерации. Второе чтение было намечено на 11 февраля.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
10:39
Матвиенко назвала условие для вступления в силу поправок в Конституцию
"Поступает большое количество поправок ко второму чтению. Мы обменивались мнениями на этот счет с руководителями фракций. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок", - заявил Володин журналистам.
По его словам, в понедельник, 3 февраля, Совет думы рассмотрит этот вопрос.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
10:05
Совфед примет отдельное постановление о поправках в Конституцию
"На предстоящем Совете Думы, с учетом мнения всех фракций и профильного комитета, мы обсудим перенос второго чтения на конец февраля либо на начало марта", - сказал спикер ГД.
Он отметил, что депутатам важно услышать предложения всех заинтересованных сторон, обсудить поправки с представителями гражданского общества и экспертами.
"Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный. Мы должны всесторонне обсудить поступившие предложения – не ожидали, что их будет так много. Первоначально речь шла все-таки о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнение декларативных положений конкретным содержанием. Но видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения", - пояснил Володин.
210002
Обсудить 0
Конституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала условие для вступления в силу поправок в Конституцию
Павел Крашенинников
В комитет ГД поступило 30 поправок к проекту об изменении Конституции
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Совфед примет отдельное постановление о поправках в Конституцию
Владимир Путин
Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Вице-премьер Оверчук будет представлять Россию в Совете ЕЭК
Павел Крашенинников
Комитет Госдумы рассмотрит поправки к Конституции 5 февраля
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Поклонская рассказала об отношении к закону против домашнего насилия
Логотип корпорации Макдоналдс
На Дальнем Востоке появятся рестораны McDonald's
Вид США из космоса
Два американских спутника едва не столкнулись над США
Александр Борода
Борода посоветовал евреям заниматься бизнесом, а не идти во власть
Президент РФ Владимир Путин, главный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин Александр Борода во время встречи в Кремле. 28 декабря 2016
Борода: для евреев русский человек во власти зачастую лучше, чем еврей
Людмила Бокова
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Боковой
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
В рабочей группе по Конституции рассказали о предложениях по поправкам
Пенсионное удостоверение
Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
Японский миллиардер Юсаку Мэзава
Японский миллиардер отменил конкурс для женщин на полет с ним на Луну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
12:18Мишустин поручил ежедневно информировать о профилактике коронавируса
12:16Нетаньяху поблагодарил Путин за быстрое решение освободить Иссахар
12:14В Крыму задержали скрывавшегося десять лет офицера по делу о хищении
12:14Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной
12:13Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
12:12Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
12:12Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
12:11Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ
12:10Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
Лента новостейМолния