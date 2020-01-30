Госдума может перенести второе чтение проекта об изменении Конституции

"Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный. Мы должны всесторонне обсудить поступившие предложения – не ожидали, что их будет так много. Первоначально речь шла все-таки о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнение декларативных положений конкретным содержанием. Но видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения", - пояснил Володин.