Госдума может перенести второе чтение проекта об изменении Конституции

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рассмотрение Госдумой президентского законопроекта о поправке в Конституцию РФ может быть перенесено на конец февраля - начало марта, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума 23 января приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции Российской Федерации. Второе чтение было намечено на 11 февраля.
"Поступает большое количество поправок ко второму чтению. Мы обменивались мнениями на этот счет с руководителями фракций. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок", - заявил Володин журналистам.
По его словам, в понедельник, 3 февраля, Совет думы рассмотрит этот вопрос.
"На предстоящем Совете Думы, с учетом мнения всех фракций и профильного комитета, мы обсудим перенос второго чтения на конец февраля либо на начало марта", - сказал спикер ГД.
Он отметил, что депутатам важно услышать предложения всех заинтересованных сторон, обсудить поправки с представителями гражданского общества и экспертами.
"Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный. Мы должны всесторонне обсудить поступившие предложения – не ожидали, что их будет так много. Первоначально речь шла все-таки о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнение декларативных положений конкретным содержанием. Но видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения", - пояснил Володин.