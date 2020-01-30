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Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления
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РИА Новости
Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления
Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления.
2020-01-30T18:26+0300
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Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления

18:26 30.01.2020
2858
Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления.
Участники обсуждают реализацию национальных проектов, а также рассматривают лучшие практики в области управления муниципальными образованиями.
Перед заседанием президент ознакомился с работой Центра управления регионом Московской области.
14002014
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Владимир ПутинРоссияПолитика
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