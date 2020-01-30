2020-01-30T18:26+0300
2020-01-30T18:26+0300
https://ria.ru/20200130/1564044541.html
Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления
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РИА Новости
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РИА Новости
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Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления
Владимир Путин
проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления.
2020-01-30T18:26+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=11369150&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564045055_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_24b6a1bd4981d7f5373ba2b5cf79fbac.png
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Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления
Владимир Путин
проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления.
Участники обсуждают реализацию национальных проектов, а также рассматривают лучшие практики в области управления муниципальными образованиями.
Перед заседанием президент ознакомился с работой Центра управления регионом Московской области
.