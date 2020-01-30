В Липецкой области создан оперштаб для контроля за коронавирусом

ЛИПЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Оперативный штаб создан в Липецкой области для постоянного мониторинга ситуации с коронавирусом и координации деятельности региональных, муниципальных и федеральных служб, сообщил глава региона . Оперативный штаб создан в Липецкой области для постоянного мониторинга ситуации с коронавирусом и координации деятельности региональных, муниципальных и федеральных служб, сообщил глава региона Игорь Артамонов , отметив при этом, что лично держит на контроле ситуацию.

"Ситуации с коронавирусом уделяется особе внимание. В Липецкой области есть предприятия, на которых работают жители Китая, в наших вузах обучаются китайские студенты, туристы и бизнесмены посещают как Китай, так и другие страны. Все службы должны быть предельно внимательны", – сказал Артамонов.

По его словам, под особым контролем находится аэропорт города Липецка, гостиницы и другие места массового пребывания туристов, а также организации, где трудятся работники из Китая. При появлении тревожных сигналов туда будут направлены оперативные бригады медиков и сотрудников эпидемиологической службы для проведения противоэпидемических мероприятий. В больницах и аптеках имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты.