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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-01-30T10:13+0300
https://ria.ru/20200130/1564043787.html
В Липецкой области создан оперштаб для контроля за коронавирусом
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РИА Новости

В Липецкой области создан оперштаб для контроля за коронавирусом

10:13 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Оперативный штаб создан в Липецкой области для постоянного мониторинга ситуации с коронавирусом и координации деятельности региональных, муниципальных и федеральных служб, сообщил глава региона Игорь Артамонов, отметив при этом, что лично держит на контроле ситуацию.
"Ситуации с коронавирусом уделяется особе внимание. В Липецкой области есть предприятия, на которых работают жители Китая, в наших вузах обучаются китайские студенты, туристы и бизнесмены посещают как Китай, так и другие страны. Все службы должны быть предельно внимательны", – сказал Артамонов.
По его словам, под особым контролем находится аэропорт города Липецка, гостиницы и другие места массового пребывания туристов, а также организации, где трудятся работники из Китая. При появлении тревожных сигналов туда будут направлены оперативные бригады медиков и сотрудников эпидемиологической службы для проведения противоэпидемических мероприятий. В больницах и аптеках имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты.
На данный момент случаев заражения коронавирусом в Липецкой области не выявлено.
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Липецкая областьИгорь Артамоновкоронавирусы
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