В Челябинске продлили каникулы студентам из КНР, уехавшим домой

"Домой на новогодние каникулы уехали 35 обучающихся в ЮУрГГПУ граждан Китая. На этой неделе руководство университета распорядилось продлить для них каникулы до 17 февраля. Если до этого времени эпидемиологическая ситуация не улучшится, то университет будет принимать дальнейшие решения", - говорится в сообщении.