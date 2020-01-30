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В Челябинске продлили каникулы студентам из КНР, уехавшим домой
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РИА Новости

В Челябинске продлили каникулы студентам из КНР, уехавшим домой

10:10 30.01.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
ЧЕЛЯБИНСК, 30 янв – РИА Новости. Студентам из Китая, которые обучаются в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете в Челябинске и которые в праздники уехали на родину, продлили каникулы до 17 февраля из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе университета.
"Домой на новогодние каникулы уехали 35 обучающихся в ЮУрГГПУ граждан Китая. На этой неделе руководство университета распорядилось продлить для них каникулы до 17 февраля. Если до этого времени эпидемиологическая ситуация не улучшится, то университет будет принимать дальнейшие решения", - говорится в сообщении.
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
08:00
У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"
Со всеми студентами из Китая сотрудники университета поддерживают контакт: обучающиеся получили информацию о продлении каникул, поэтому сдают билеты, уточняется в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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ЧелябинскКитайОбразование - Общество
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