В Хабаровске организовали наблюдение за студентами и рабочими из Китая

ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Наблюдение за учащимися и рабочими из Наблюдение за учащимися и рабочими из КНР организовано в Хабаровском крае для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщил на совещании в правительстве региона заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

"Организовано наблюдение за учащимися вузов, прибывшими из КНР. В вузах учатся 864 китайских студента, 659 выехали на родину и пока находятся там. Ведется работа с руководством вузов о приостановлении возврата таких студентов до 1 марта", - сказал Минаев.

По его словам, изучается вопрос о количестве иностранной рабочей силы из КНР. Пока полной ясности нет из-за частой миграции. УМВД отработает список прибывших в этом году китайцев для проведения точечной работы, добавил Минаев.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.