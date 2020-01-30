Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T09:33+0300
https://ria.ru/20200130/1564042352.html
В Хабаровске организовали наблюдение за студентами и рабочими из Китая
https://cdn25.img.ria.ru/images/156395/67/1563956787_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_f293735c6ac33a41a411851d71bff640.jpg
РИА Новости

В Хабаровске организовали наблюдение за студентами и рабочими из Китая

09:33 30.01.2020
315
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГраждане КНР
Граждане КНР
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Граждане КНР. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Наблюдение за учащимися и рабочими из КНР организовано в Хабаровском крае для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщил на совещании в правительстве региона заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
"Организовано наблюдение за учащимися вузов, прибывшими из КНР. В вузах учатся 864 китайских студента, 659 выехали на родину и пока находятся там. Ведется работа с руководством вузов о приостановлении возврата таких студентов до 1 марта", - сказал Минаев.
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
Вчера, 22:39
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
По его словам, изучается вопрос о количестве иностранной рабочей силы из КНР. Пока полной ясности нет из-за частой миграции. УМВД отработает список прибывших в этом году китайцев для проведения точечной работы, добавил Минаев.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
08:00
У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"
410000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайХабаровскУханьОбщество
Рекомендуем
Китай
Для нижегородских студентов разработали маршруты возвращения из Китая
Международный аэропорт Пекина
Казахстан организует дополнительные рейсы для вывоза пассажиров из КНР
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
Здание РУДН в Москве
Врачи будут наблюдать возвращающихся из Китая студентов РУДН 14 дней
Таможенник на границе
В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Сеул выделит Пекину пять миллионов долларов для борьбы с коронавирусом
Владивосток
Вуз во Владивостоке обеспечит из КНР удаленное обучение до марта
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
В России не выявлено случаев заражения новым коронавирусом
Медицинская сестра в больнице
В Хабаровском крае закупят медоборудование из-за коронавируса
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Alibaba не ожидает задержек в доставке посылок в РФ из-за коронавируса
Китай
В Татарстане организовали штаб по предупреждению завоза коронавируса
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров
Вернувшихся с Хайнаня в Благовещенск туристов проверили в аэропорту
Мужчина в маске
СМИ: водителей туристических автобусов в Японии обязали носить маски
Пассажирский самолет в небе
Все чартерные рейсы из Хабаровска в Китай отменили до 16 февраля
Вид США из космоса
Два американских спутника едва не столкнулись над США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:16Нетаньяху поблагодарил Путин за быстрое решение освободить Иссахар
12:14В Крыму задержали скрывавшегося десять лет офицера по делу о хищении
12:14Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной
12:13Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
12:12Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
12:12Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
12:11Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ
12:10Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
Лента новостейМолния