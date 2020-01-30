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Крымские музеи ждут решение по скифскому золоту в марте
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РИА Новости

Крымские музеи ждут решение по скифскому золоту в марте

07:34 30.01.2020
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© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Решение суда по дальнейшей судьбе крымской коллекции скифского золота, на которую претендует также украинская сторона, ожидается в марте, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Ранее Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение о том, кому принадлежит коллекция, дав сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации о правах собственности. Киев ходатайствовал об отводе судьи, который рассматривает дело о скифском золоте, из-за якобы его связей с РФ.
"До начала марта продлен прием возражений на позиции сторон. Поэтому где-то в начале марта должно быть решение", - сказал РИА Новости Мальгин.
По его мнению, верным решением суда станет возврат коллекции крымским музеям.
Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
26 августа 2019, 11:24
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Ситуация вокруг коллекции скифского золотаЮНЕСКОСимферопольКрымНидерландыОбщество
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