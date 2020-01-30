В РСТ рассказали, какие страны недополучат туристов из-за коронавируса

"А вот если говорить о выездном туризме в другие страны из Китая, то ситуация более серьезная. Сейчас из КНР за рубеж выезжает уже 11% от международных туристических поездок, и это 20% от всех потребительских расходов или 277 миллиардов долларов", - сказал Шпилько.