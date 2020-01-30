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Туризм
2020-01-30T06:57+0300
https://ria.ru/20200130/1564038889.html
В РСТ рассказали, какие страны недополучат туристов из-за коронавируса
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РИА Новости

В РСТ рассказали, какие страны недополучат туристов из-за коронавируса

06:57 30.01.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaОбработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Таиланд и Япония больше других стран пострадают от недополученных туристов из Китая из-за вспышки коронавируса, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ), член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько.
Выступая на пресс-конференции "Туристический карантин: Что будет с туризмом в Китае из-за коронавируса?", он пояснил, что в области въездного туризма в Китай ситуация с коронавирусом очень важна для Китая, но не критична для мирового туристического рынка, так как доля поездок в эту страну составляет порядка 4,5% от общего турпотока, порядка 63 миллионов прибытий в Китай и 40 миллиардов долларов, или 3% всех расходов на международные туристические поездки по миру.
"А вот если говорить о выездном туризме в другие страны из Китая, то ситуация более серьезная. Сейчас из КНР за рубеж выезжает уже 11% от международных туристических поездок, и это 20% от всех потребительских расходов или 277 миллиардов долларов", - сказал Шпилько.
Спикер пояснил, что при отсутствии китайских туристов во всем мире произойдет высвобождение большого количества гостиничных номеров, снизится загрузка транспорта, музеев, ресторанов и тому подобное.
"Если говорить о том, какие именно страны пострадают больше остальных, то это Таиланд, Япония, Вьетнам, Южная Корея, Франция, Малайзия, Италия и США", - прокомментировал ситуацию глава РСТ.
"В первую очередь, это Таиланд и Япония. По предварительным оценкам, Таиланд уже потерял от 1,6 миллиарда долларов", - уточнил Шпилько.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаРСППРоссийский союз туриндустрииКитайЯпонияТаиланд
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