В Якутии 34 ученика лицея-интерната получили пищевое отравление

ЯКУТСК, 30 янв – РИА Новости. Пищевое отравление получили 34 ученика лицея-интерната в Якутии, начато расследование, сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что в среду поступила информация о кишечной инфекции среди учащихся Республиканского лицея-интерната. Специалисты начали эпидемиологическое расследование.
"Обратилось за медицинской помощью 34 учащихся. У всех детей наблюдается легкая клиническая картина, госпитализированных нет. На сегодня самочувствие у большинства удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в пищеблоке школы отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья.
"За всеми учащимися и сотрудниками установлено медицинское наблюдение. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - заключило ведомство.
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