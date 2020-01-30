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В Якутии 34 ученика лицея-интерната получили пищевое отравление
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РИА Новости

В Якутии 34 ученика лицея-интерната получили пищевое отравление

06:55 30.01.2020
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 янв – РИА Новости. Пищевое отравление получили 34 ученика лицея-интерната в Якутии, начато расследование, сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что в среду поступила информация о кишечной инфекции среди учащихся Республиканского лицея-интерната. Специалисты начали эпидемиологическое расследование.
"Обратилось за медицинской помощью 34 учащихся. У всех детей наблюдается легкая клиническая картина, госпитализированных нет. На сегодня самочувствие у большинства удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в пищеблоке школы отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья.
"За всеми учащимися и сотрудниками установлено медицинское наблюдение. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - заключило ведомство.
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