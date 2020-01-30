Диетолог назвал пользу тростникового сахара опасным заблуждением

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. "Сахар – "белая смерть", а тростниковый сахар полезен" – это опасное для здоровья заблуждение, рассказал радио Sputnik руководитель клиники "Коррекция веса" Алексей Ковальков.
В СМИ и соцсетях сейчас активно продвигают и распространяют информацию, что сахар – это зло, и он вредит здоровью. Это утверждение правдиво, но только отчасти: сахарсодержащие продукты действительно приводят к ожирению, сахарному диабету и всем вытекающими из этого неприятными последствиям, но способы защиты от сахара вызывают вопросы, отметил Ковальков.
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"Люди стараются найти замену сахару. Первая – это сахарозаменитель. Вторая — замена белого сахара на какой-то более натуральный. Например, на тростниковый, темный, коричневый и так далее. Но любой сахар и есть сахар. Это биохимическая формула, состоящая из фруктозы и глюкозы", — считает врач.
Тростниковый сахар, коричневый или бурый — это скорее маркетинговый ход. В магазинах он стоит значительно дороже "классического" белого и спрос на него есть. Однако, как рассказал Ковальков, такой "цветной" сахар может быть еще вреднее обычного.
"Тростниковый сахар везут на больших сухогрузах через океан. Там, где есть сахар, есть и крысы. По технологии, чтобы крысы его не пожрали, там прокладывают мышьяк. Сахар его впитывает. По технологии его потом надо очищать и превращать в белый сахар. Но зачем его очищать, если его так покупают в два раза дороже? А у тех людей, которые едят полуфабрикат, мы потом обнаруживаем огромное количество мышьяка, который выводится из организма несколько лет. Коричневый или бурый сахар наносит такой же вред организму, как и обычный. То есть пользы от него никакой, только вдобавок получаете мышьяк", — пояснил диетолог.