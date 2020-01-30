Диетолог назвал пользу тростникового сахара опасным заблуждением

"Тростниковый сахар везут на больших сухогрузах через океан. Там, где есть сахар, есть и крысы. По технологии, чтобы крысы его не пожрали, там прокладывают мышьяк. Сахар его впитывает. По технологии его потом надо очищать и превращать в белый сахар. Но зачем его очищать, если его так покупают в два раза дороже? А у тех людей, которые едят полуфабрикат, мы потом обнаруживаем огромное количество мышьяка, который выводится из организма несколько лет. Коричневый или бурый сахар наносит такой же вред организму, как и обычный. То есть пользы от него никакой, только вдобавок получаете мышьяк", — пояснил диетолог.