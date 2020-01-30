Ученые разработали тест-систему для поиска противораковых препаратов

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета вместе с иностранными коллегами разработали систему поиска генов, повреждение которых приводит к развитию опухолевых клеток, с помощью нее можно подбирать новые противораковые соединения, сообщил РИА Новости представитель вуза.
"Ученые разработали высокопроизводительную тест-систему, с помощью которой можно вычислить гены-источники белков, которые могут стать мишенями для противораковых препаратов... Тест-систему можно использовать для поиска новых противоопухолевых препаратов, запредельно увеличивающих уровень хромосомной нестабильности в клетках рака и вызывающих их гибель", - сказал собеседник агентства.
По его словам, анализ активности нескольких сотен генов или препаратов-кандидатов на роль будущих лекарств, увеличивающих хромосомную нестабильность, можно провести за 72 часа.
"Применяя нашу тест-систему, мы выключали различные гены из генома человека. В итоге удалось определить новый набор генов, выключение которых приводит к хромосомной нестабильности - аномальному свойству, наиболее характерному для опухолевых клеток. Если нам удастся узнать полный спектр таких генов, мы сможем по-новому взглянуть на механизм деления клеток и расхождения хромосом и наметить новые пути адресного терапевтического воздействия на раковые клетки", - сказал замдиректора по развитию Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко, чей комментарий привел собеседник.
В проекте приняли участие ученые Национального института рака (США), Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского во Владивостоке, университета Эдинбурга (Великобритания), Института исследований ДНК Kazusa (Япония).
26 января, 04:09РИА НаукаКанадские ученые допустили возможность заражения раком