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Ученые разработали тест-систему для поиска противораковых препаратов
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РИА Новости

Ученые разработали тест-систему для поиска противораковых препаратов

02:49 30.01.2020 (обновлено: 09:47 30.01.2020)
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© Depositphotos / alexraths Ученые в лаборатории
Ученые в лаборатории
© Depositphotos / alexraths
Ученые в лаборатории. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета вместе с иностранными коллегами разработали систему поиска генов, повреждение которых приводит к развитию опухолевых клеток, с помощью нее можно подбирать новые противораковые соединения, сообщил РИА Новости представитель вуза.
"Ученые разработали высокопроизводительную тест-систему, с помощью которой можно вычислить гены-источники белков, которые могут стать мишенями для противораковых препаратов... Тест-систему можно использовать для поиска новых противоопухолевых препаратов, запредельно увеличивающих уровень хромосомной нестабильности в клетках рака и вызывающих их гибель", - сказал собеседник агентства.
По его словам, анализ активности нескольких сотен генов или препаратов-кандидатов на роль будущих лекарств, увеличивающих хромосомную нестабильность, можно провести за 72 часа.
"Применяя нашу тест-систему, мы выключали различные гены из генома человека. В итоге удалось определить новый набор генов, выключение которых приводит к хромосомной нестабильности - аномальному свойству, наиболее характерному для опухолевых клеток. Если нам удастся узнать полный спектр таких генов, мы сможем по-новому взглянуть на механизм деления клеток и расхождения хромосом и наметить новые пути адресного терапевтического воздействия на раковые клетки", - сказал замдиректора по развитию Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко, чей комментарий привел собеседник.
В проекте приняли участие ученые Национального института рака (США), Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского во Владивостоке, университета Эдинбурга (Великобритания), Института исследований ДНК Kazusa (Япония).
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