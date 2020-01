Трамп заявил, что Болтон мог привести к "шестой мировой войне"

Ранее издание The Hill, ссылаясь на письмо Белого дома Болтону, сообщило, что американская администрация уведомила бывшего советника Трампа, что выступает против публикации некоторых частей его книги, поскольку они содержат секретную информацию.

Публикация книги Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") планируется на март. Однако Белый дом может задержать выпуск книги или вычеркнуть ключевые фрагменты.