Эксперты рассказали, куда туристы летают бизнес-классом чаще всего

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Названы маршруты, по которым путешественники летают бизнес-классом чаще всего, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании проанализировали статистику бронирований клиентов за 2019 год. Оказалось, что почти половина (49,2 процента) билетов на перелет с комфортом пассажиры покупают для путешествий по России.

На втором месте — Италия (3,4 процента). За год спрос вырос на 24 процента.

На третьей строке рейтинга — США (3,2 процента), интерес к трансатлантическим путешествиям с удобствами за год незначительно снизился. В Испанию продано 2,8 процента проездных документов (рост — 18 процентов), а в Германию — 2,7 процента, что почти на четверть больше показателей позапрошлого года.