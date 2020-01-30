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Туризм
2020-01-30T10:27+0300
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Эксперты рассказали, куда туристы летают бизнес-классом чаще всего
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РИА Новости

Эксперты рассказали, куда туристы летают бизнес-классом чаще всего

10:27 30.01.2020
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© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета
© Depositphotos / Sid10
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Названы маршруты, по которым путешественники летают бизнес-классом чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали статистику бронирований клиентов за 2019 год. Оказалось, что почти половина (49,2 процента) билетов на перелет с комфортом пассажиры покупают для путешествий по России.
На втором месте — Италия (3,4 процента). За год спрос вырос на 24 процента.
На третьей строке рейтинга — США (3,2 процента), интерес к трансатлантическим путешествиям с удобствами за год незначительно снизился. В Испанию продано 2,8 процента проездных документов (рост — 18 процентов), а в Германию — 2,7 процента, что почти на четверть больше показателей позапрошлого года.
Москва (22,8 процента), Санкт-Петербург (4,2 процента) и Сочи (2,8 процента) возглавили список городов, куда пассажиры стремятся летать с комфортом.
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