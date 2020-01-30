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Туризм
2020-01-30T02:55+0300
https://ria.ru/20200130/1564017206.html
СМИ: на Багамах дайвер покормил с рук и схватил за нос тигровую акулу
https://cdn22.img.ria.ru/images/152790/38/1527903853_0:0:1999:1124_1036x0_80_0_0_4fdf93efa1e802c8ddf2636f97e6d806.jpg
РИА Новости

СМИ: на Багамах дайвер покормил с рук и схватил за нос тигровую акулу

02:55 30.01.2020
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© Depositphotos / thediver123Тигровая акула
Тигровая акула
© Depositphotos / thediver123
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Возле острова Большая Багама сняли на видео, как дайвер кормит с рук тигровую акулу, которая подплывает к нему практически вплотную, сообщает Daily Mail.
Видно, как морская хищница медленно плывет к Данте Уэстону, который держит металлическую коробку с едой. Когда акула приближается, ныряльщик протягивает ей рыбу. После кормления, дайвер хватает ее за нос.
Издание уточняет, что тигровые акулы стали причиной гибели 31 человека во всем мире, что делает их вторыми по смертоносности.
Правда, подводный фотограф Силард Янко уточняет, что они не такие уж злобные людоеды, какими их изображают в голливудских фильмах.
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